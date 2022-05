Destituyeron a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche en Entre Ríos

ENTRE RIOS. Este lunes, el jurado de Enjuiciamiento resolvió destituir a la fiscal Anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, por no haberse apartado de una investigación sobre “contratos truchos en la legislatura”, pese a tener vínculos muy cercanos con uno de los imputados.

Según publicó Clarín, hubo cinco votos para destituir a Goyeneche, mientras que solo dos integrantes del Jury votaron para que continúe en su cargo. Desde la oposición denunciaron que se sentó un antecedente peligroso, ya que la fiscal Goyeneche fue quien impulsó la causa por corrupción que temrinó con la condena al exgobernador Sergio Urribarri.

Los votos que ​permitieron la destitución los aportaron el senador provincial del PJ, Armando Gay, el abogado Gonzalo García, la jueza Gisella Schumacher -pareja del presidente de la Cámara de Diputados provincial del PJ Ángel Giano-, el juez del Tribunal Supremo de Justicia Daniel Carubia -nombrado en 1988 por Jorge Busti- y el vocal del Tribunal Superior de Justicia Juan Smaldone.

En tanto, a favor de Goyeneche votaron el diputado provincial del Frente Justicialista Creer Gustavo Zavallo y la abogada y presidenta del Jury Verónica Mulone.

Armando Gay, Juan Smaldone, Daniel Carubia, Gisela Nerea Schumacher y Gonzalo García Garro los que votaron la destitución de la fiscal Cecilia Goyeneche en Entre Ríos

La acusación contra Goyeneche, la fiscal que impulsó el juicio contra Urribarri

A Goyeneche la habían enjuiciado luego de las denuncias de tres abogados particulares, Carlos Reggiardo (quien fue defensor del ex vicegobernador Domingo Daniel Rossi), Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Los abogados denunciaron a la fiscal por no haberse apartado de una de las causas de corrupción que más impacto generó en Entre Ríos conocida como “causa de los contratos truchos” de la Legislatura.

Durante la investigación, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, llegaron hasta el contador Pedro Opromolla, quien era amigo del marido de Goyeneche y con quien la propia procuradora compartió dos propiedades que compraron de pozo. Los investigadores indagaron, imputaron y pidieron 6 años de prisión para Opromolla. Pese a ello, también denunciaron a Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial.

Uno de los nexos entre Goyeneche y el contador quedó a la luz cuando ordenaron embargar los bienes del acusado. Uno de los departamentos que intentaron inmovilizar era de Goyeneche. La fiscal sostuvo que en ese momento ya no compartía la propiedad porque ya había comprado la otra parte.

La fiscal anticorrupción, al final, se apartó del caso luego de que se revelara esos nexos. Cuando le tocó defenderse en el jury dijo que nunca había tenido trato directo con el acusado porque el vínculo era con su marido.

La megacausa de los contratos truchos en la legislatura entrerriana

El caso de los contratos trucho en la Legislatura que ella investigaba detectó maniobras fraudulentas por unos 50 millones de dólares e involucraban a todos los partidos políticos de la provincia.

Desde luego, las denuncias contra Goyeneche que ahora terminaron en su destitución generaron todo tipo de suspicacias. Las presentaciones se dieron después de que se pidiera la elevación a juicio de la causa. Y avanzaron justo mientras Goyeneche conducía la acusación del megajuicio por corrupción que terminó con el ex gobernador y ex embajador de Israel Sergio Urribarri, condenado a 8 años de prisión.

“Uno tiene una sensación de asco por el nivel de impudicia y obscenidad de todo este trámite”

La fiscal ya sabía que la iban a destituir. En varias entrevistas admitió que la iban a “echar” y apuntaba a maniobras políticas. Durante su gestión investigó al poder político de Entre Ríos, desbarató una red de recaudación ilegal mediante falsos contratos de locación de la Legislatura y participó de causas que terminaron con condenas a reconocidos políticos. La más resonante, seguramente es la condena a Urribarri.

Conocido el fallo, Goyeneche anticipó que va a recurrir a la Corte provincial y la Corte Suprema para pedirles un pronunciamiento sobre sendos recursos que presentó antes de la consumación de la destitución. Estos incluyen una presentación contra su remoción y un amparo por considerar que no haber garantizar su derecho de defensa.

“Esperamos que resuelvan pronto”, afirmó la funcionaria removida, en diálogo con Infobae este martes. “Vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, tanto por el amparo que interpusimos como por la destitución y esperamos que la Corte resuelva pronto. Lo que puedo decir es que el balance de todo el Jury es emocional, porque uno tiene una sensación de asco por el nivel de impudicia y obscenidad de todo este trámite. Llega al punto de que no estoy notificada si me destituyeron o no, pero lo doy por cierto”, sentenció la ex fiscal anticorrupción entrerriana.