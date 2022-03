Santiago Cafiero respondió este viernes a las críticas por su inglés en Dubai e insultó a Jorge Lanata, al que llamó “Dickhead”. “Cabeza de pene” -en su traducción literal- o “estúpido”, en español, informó el portal TN.

En una insólita entrevista en radio Urbana Play, el canciller contó cómo surgió el discurso que le valió un aluvión de cuestionamientos y burlas. “Lo primero es que yo tenía un discurso que estaba en español, y cuando llegué ahí no había traducción simultánea”, comenzó.

Y continuó: “Entonces me pidieron hacerlo en inglés y lo hice en inglés, porque era parte de mostrarse humilde y mostrarse como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes han quebrado el país”.

“Dickhead”: Cafiero insultó en inglés a Lanata https://t.co/5fBtQwOVT6 — Misiones Cuatro (@misionescuatro) March 18, 2022

Enseguida, Cafiero se puso a hablar en inglés: “Let me tell you something in english, now that journalists and opposition are english sommeliers these days”, dijo en el diálogo con María O’Donell. Traducido: “Dejame decirte algo en inglés, ahora que los periodistas y la oposición son sommeliers de inglés”.

Y le apuntó directamente al conductor: “Lanata said stupid things about me, and I don’t care. I think that Lanata is a dickhead, so…”. En español: “Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, y no me importa. Creo que Lanata es un cabeza de pene, así que…”.

A las 10, en su habitual pase con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Jorge Lanata aludió a los dichos de Cafiero y lo mandó a estudiar inglés y, además, francés y portugués.

“Cafiero habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y él tiene que hablar perfecto inglés y no sólo inglés: por ejemplo, tendría que hablar francés, que es el lenguaje de la diplomacia”, comenzó el conductor.

Y siguió: “Tendría que hablar portugués también y muy bien, no un poco, ¡perfecto! Porque él es el canciller, no el ministro de Transporte. Es un tipo que se comunica con los demás”.

“Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación. Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo. Uno tiene que reconocer su limitación”, argumentó Lanata.

Y redobló la apuesta: “No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte. Pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias. Es una vergüenza”.

A través de Twitter, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se refirió a los dichos del canciller contra el periodista.

“Lamentamos la insólita actitud del canciller Santiago Cafiero, quien respondió con un insulto a una crítica del periodista Jorge Lanata, durante una entrevista en la radio Urbana Play. El ministro de Relaciones Exteriores agravió al periodista utilizando un término en inglés”, señaló el organismo.