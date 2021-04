BUENOS AIRES. La diputada provincial de Mendoza, Hebe Casado (PRO), que había rezado para que Cristina Kirchner contraiga coronavirus (Covid-19), en un posteo en la red social Twitter, redobló la apuesta este lunes y dijo que pedirá perdón si el Gobierno se disculpa primero por el robo de vacunas. “Si el presidente se enferma lo reemplaza la vicepresidente, y la gente no la eligió a ella”, se justificó Casado.

Según Perfil, Casado causó la controversia por una frase suya en Twitter, tras el test positivo de coronavirus del presidente Alberto Fernández. Este lunes, en declaraciones a Radio 10 se justificó: “Fue instintivo del momento decir si el presidente se enferma queda en reemplazo la vicepresidenta y la gente no la eligió a ella, ella no es la que tiene que ser presidente. Si los dos están contagiados ninguno podía tomar el lugar. Massa seguiría en el orden”, comentó la legisladora provincial.

En esa línea, Hebe Casado agregó: “En ningún lado dije que se mueran, tanto el presidente como el vicepresidente. Están en mejores condiciones que el resto de los ciudadanos. Morirse, si la vacuna funciona no se van a morir. Hay un montón de personas que esperan la vacuna y no la tienen, con factores de riesgo, mayores de 70, mayores que el presidente y la vicepresidenta. Y no consiguen colocarse la vacuna, uno de ellos es mi papá”, lanzó la diputada macrista.

Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs 🙏 el vacunado — HEBE CASADO (@hebesil) April 3, 2021

“Que pidan disculpas ellos por el robo de las vacunas”

“Vemos por todos lados que hay un montón de gente que, sin ser personal esencial, sin factores de riesgo, que se ha vacunado con 20 y 30 años. Es bastante injusto el reparto discrecional que se está haciendo. Estoy dentro del personal priorizado, pero he decidido no vacunarme porque no soy personal de riesgo. Prefiero dejarle mi dosis a los que sí pueden morirse”, manifestó.

En cuanto a si pediría disculpas por sus dichos, Casado lanzó: “Que pidan disculpas ellos por el robo de las vacunas y después pido disculpas yo”.

“Parece que están sensibles las almitas K de cristal. Quisiera que tuvieran la misma sensibilidad con la falta de vacunas, con el aumento de la pobreza y con la violación sistemática de derechos constitucionales”, contraatacó la legisladora, tras el repudio generalizado que recibió en las redes.

“Pretenden que tenga compasión por personas que se saltaron la fila y le manotearon la vacuna a personas de riesgo. Escandalícense por eso, por no haber conseguido vacunas, por haber dejado 6 de cada 10 niños pobres”, dijo y pidió: “Escandalícense por los hechos”.