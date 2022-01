Diputados kirchneristas presentaron un proyecto para que se incorpore la vacuna contra el Covid al calendario de vacunación

BUENOS AIRES. Ante la suba inminente de casos positivos por Covid-19 y con la aparición de nuevas variantes del virus, el diputado nacional Juan Carlos Alderete (Frente de Todos – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para que se incorpore la vacuna contra el Covid-19 al calendario nacional de vacunación. La iniciativa cuenta con el apoyo de los legisladores Verónica Caliva, Graciela Landriscini y Agustín Fernández.

“Las vacunas han demostrado en todo el mundo ser una de las herramientas estratégicas más seguras y efectivas para prevenir y controlar la pandemia de SARS CoV-2 que azota al mundo. Así lo demuestran todos los informes y estudios científicos”, señaló Alderete, según informó Parlamentario. Y agregó: “Vacunar no sólo ha sido efectivo, cuidando de la vida y la salud del pueblo, sino que también ha permitido el restablecimiento de las actividades económicas y sociales”.

Por ese motivo, manifestó: “Bregamos y peleamos para que toda la población esté vacunada. Aún hoy existe una parte de la población que no se vacunó o no ha completado el esquema pese a la convocatoria, es por eso que proponemos su obligatoriedad, ya que estamos hablando de un bien social de interés colectivo. El derecho colectivo tiene que estar por encima del derecho individual en este caso porque no pueden poner en riesgo a aquel que se cuida”, sostuvo.

“Los números de los contagios y muertes indican que la pandemia lejos está de haberse terminado”

En el proyecto fundamentaron que “nos encontramos actualmente en un estado de emergencia sanitaria, la aparición de la nueva cepa variante Ómicron y la constante suba en la cantidad de contagios a nivel mundial, ya comienza a reflejarse en nuestro país. Los números de los contagios y muertes indican que la pandemia lejos está de haberse terminado”, plantearon.

“Hasta el momento, el impacto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 ha provocado más de 5 millones de muertes en el mundo y más de 117 mil muertes en nuestro país. La aparición de nuevas variantes virales constituye la principal amenaza del avance de la pandemia, que repito, lejos está de haberse terminado”, precisaron.

En ese sentido, remarcaron que “entre las medidas de prevención adoptadas alrededor del mundo para el control de la pandemia, las vacunas han demostrado ser una de las formas más seguras y efectivas, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del virus”.

Vacunas como herramienta estratégica de salud pública preventiva

“La Ley N° 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, le otorga a la vacuna el carácter de herramienta estratégica de salud pública preventiva y al ser altamente efectiva, se la considera como un bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés colectivo, disponibilidad y amplia participación, declarándola de interés nacional”, agregaron.

Y cerraron: “El desarrollo y despliegue de una vacuna segura y eficaz para prevenir el Covid-19 es determinante para lograr controlar el desarrollo de la enfermedad. Por ello, contar con una vacuna no solo permite mejorar sustancialmente el cuidado de la vida y la salud de los y las habitantes del país, sino también permitirá ir restableciendo en plenitud las actividades económicas y sociales. Para ello necesitamos que toda nuestra población esté vacunada”, finalizaron.