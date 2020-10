Diputados aprobó proyectos para adquirir vacunas contra el coronavirus

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto de ley que establece condiciones en los futuros contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas contra el Covid-19.

La iniciativa, presentada por Pablo Yedlin (Frente de Todos) e impulsada desde el Ministerio de Salud, recibió 230 votos afirmativos, ocho negativos y once abstenciones.

Los votos negativos fueron de Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri (UCR), Francisco Sánchez, David Schlereth, Martín Grande (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).

La Coalición Cívica aportó buena parte de las abstenciones, con Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Javier Campos, Carolina Castets y Alicia Terada. Las restantes fueron de Álvaro De Lamadrid, Estela Regidor (UCR), Jorge Enriquez, Julio Sahad, Héctor Stefani y Wado Wolff (Pro).

Yedlin, titular de la Comisión de Salud, explicó que se busca “generar herramientas para la contratación de las vacunas” y dio un panorama del estado de la pandemia a nivel mundial, con “más de 35 millones de casos y más de 1 millón de muertes” por coronavirus.

En Argentina, recordó que ya se registraron más de 800.000 casos positivos y más de 20.000 muertes, mientras que a nivel regional América “viene acumulando la mayor cantidad de casos, con casi el 50% de casos mundiales”.

El diputado oficialista también señaló que en nuestro país “la cantidad de fallecidos nuevos por día está superando a la de otros países”.

“La situación no está controlada y la pandemia no está resuelta. Este virus ha demostrado su capacidad de transmisión llegando a los lugares más remotos del mundo, y su gravedad no ha disminuido”, observó.

En este contexto, informó que hay varias vacunas precandidatas en fase pre-clínica, mientras que fase en clínica hay “29 en fase uno, 14 en fase dos y 11 en fase tres”.