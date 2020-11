Dobidenko armó un acto político en el Ministerio de Desarrollo Social

POSADAS. El reclamo de distanciamiento social y de mantenimiento de conductas de prevención frente al coronavirus (Covid-19) no parece aplicarse a los funcionarios de la renovación K, como la Subsecretaria de la Mujer, Giselle Dobidenko, quien habría organizado un acto por el Día de la Militancia, este martes, dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Mucho menos, se aplica la norma tácita de no usar organismos del Estado como sede de actos políticos. Al menos, no en el caso de Dobidenko.

Las imágenes que llegaron a MisionesCuatro, muestran como no se cumplió con el distanciamiento social y otras medidas para prevenir contagios de coronavirus en este acto, en el que Dobidenko fue la principal oradora. De hecho, también se la puede ver a la subsecretaria bailando un chamamé tomada de la mano con otra mujer. La funcionaria renovadora K estaba sin barbijo puesto.

En el acto hubo decenas de personas, bombos y cánticos en recuerdo a los “compañeros desaparecidos” durante la última dictadura militar. Al momento de hablar, Dobidenko expresó que el acto era para “todos los compañeros históricos, para los que quedaron en el camino, para los que caminaron por los pasillos de este ministerio, con las convicciones en el corazón. Para los que fueron humillados, usados y vapuleados”, dijo la subsecretaria, que, cabe recordar, maneja un presupuesto anual de 129.850.000 pesos.

La subsecretaria kirchnerista recordó al general Juan Domingo Perón, a la “compañera Evita” Duarte, a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Y no faltó la marcha peronista y el famoso estribillo de “combatiendo el capital”. Ello pese a que uno de los principales exponentes del peronismo K, Máximo Kirchner, declaró una fortuna de $292 millones.

En otro tramo, Dobidenko dijo que “ser militante es el guardapolvo que nos purifica”. Y que “nosotros (sabemos) que la militancia peronista es un sentimiento y que uno encuentra ese sentimiento, con todas las restricciones que tenemos. No podemos hacer otra cosa que querer abrazarnos a los militantes”, manifestó Dobidenko en calidad de oradora. “Hoy somos todos un poquito más iguales”, opinó la subsecretaria, en su alocución a los asistentes.

Obviamente hubo cánticos de la “gloriosa juventud peronista”, haciendo referencia a los militantes desaparecidos por la Dictadura Militar de 1976-1983.

Mutismo de los popes de la Renovación

Hasta el momento, ningún funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, empezando por la ministra Benilda Dammer, habló sobre el uso del organismo para un acto político. Mucho menos lo hicieron otros popes de la Renovación, como el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad o el presidente de la Cámara Carlos Rovira. De hecho, la cúpula de la Renovación también hizo un acto por el Día del Militante, pero fue por Zoom y con reducida presencia.