Durísimo ataque de una diputada de Cristina contra el Presidente: le dijo “ocupa”, “mequetrefe” y “atrincherado”

BUENOS AIRES. Un explosivo audio de Fernanda Vallejos está incendiando la interna del Frente de Todos. La diputada cercana a Cristina Kirchner trata a Alberto Fernández de “enfermo” y “ocupa” de la Casa Rosada y dice que “no tiene votos ni legitimidad”, además de insultar a Martín Guzmán y Santiago Cafiero entre otros. Para muchos, este audio expresa lo que La Cámpora y el kirchnerismo duro piensa en realidad del presidente Alberto Fernández, a quien le votaron un Presupuesto –el del 2021– que según la propia Vallejos, “es una mentira” y que los legisladores del FDT, “sabían que era una mentira”.

“Se ve que además de ciego es sordo porque nunca ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor”, dice Vallejos sobre el presidente, según publicó LPO este jueves. “Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada”, agrega en un audio enviado a un compañero, supuestamente viralizado en forma “involuntaria”.

“Nosotros lo llevamos de presidente”, afirma la diputada nacional, en referencia a La Cámpora y a la propia Cristina Kirchner. Al tiempo que asegura además que Alberto “está atrincherado en la Casa Rosada como Redrado en el Banco Central”. “Es un ocupa, no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie”, sigue la economista ultra K, a favor de una intervención del kirchnerismo duro en el gabinete nacional.

Exigió la renuncia del ministro de economía

“A la derecha le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere porque no se ha subordinado a la política para la que fue elegido”, continúa Vallejos.

Pero la catarata de insultos de Vallejos no tiene como único destinatario al presidente de la Nación. También dice que “el jefe de gabinete es un payaso”. Y le pega duro a Martín Guzmán. “Lo peor que hemos tenido es la política económica”, dice la diputada “cristinista”.

“Hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice ‘me cago en el camino que el pueblo nos marcó’ y mantengo al tipo este que salió del frasco de la UNLP, se fue al frasco de yankilandia y lo trajeron y lo sentaron en el Ministerio de Economía. No tiene la más mínima formación política ni la más mínima sensibilidad social”, dispara.

“¿Por qué no presenta la renuncia? A lo mejor tiene otro mandato que cumplir, que no es el mandato del pueblo”, sugiere Vallejos, que más adelante afirma que el ministro de Economía juega para el FMI. “¿Cuál es la relevancia de Martín Guzmán? ¿O es Georgieva la que pide que se quede? Los votos no se los puso Georgieva, se los pusimos nosotros porque a Georgieva no la vota ni Magoya en Argentina”, afirma la legisladora.

Vallejos admitió que La Cámpora votó en 2020, un presupuesto “que era una mentira”

Sin embargo, en un tramo saliente del audio, Vallejos ahonda en sus críticas a Guzmán, admitiendo que ella y los diputados de La Cámpora, votaron un Presupuesto 2021 que era mentiroso. “Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Esto todos lo sabemos bien. Una mentira que todos sabíamos que era una mentira”, admitió la legisladora ultra-K.

“Pero no sólo eso. Después, cuando ocurrió lo obvio que era la pandemia, no se terminó y que hubo que endurecer las medidas de cuidado, para lo cual más o menos hubo que hacerse un harakiri durante prácticamente dos meses, porque tampoco querían hacer eso. Y no hubo políticas económicas que acompañen. Entonces la situación se fue agravando cada vez más y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. ¿Equilibrio fiscal con 50 por ciento de pobreza, en el medio de una pandemia? Entonces es obvio que la gente no iba a venir a aplaudirnos”, sostiene Vallejos, culpando al ministro de la derrota en las PASO y exigiendo que el déficit fiscal no se tengan en cuenta y se prioricen las necesidades electorales del oficialismo y de la vicepresidente.

Luego Vallejos vuelve sobre Alberto. “Nosotros construimos el capital político, no Alberto Fernández marchando con Nisman, no Alberto Fernández yendo a los estudios de TN a decir que Cristina era una psicópata, una asesina y una ladrona”, se queja. “Yo no quiero ser lo mismo que estas bazofias”, agrega la diputada, mostrando lo que podría ser la estrategia del kirchnerismo duro: despegarse de la derrota electoral en las PASO y de otra debacle en Noviembre.

El recuerdo del 2017 y la orden para que Alberto obedezca a Cristina

La economista también recuerda las elecciones de 2017 en la que Cristina la puso como cabeza de lista de diputados. “Sacaron 600 mil votos menos de los que sacamos Cristina y yo solitas, sin nada, solas contra el mundo, contra Clarín, en el mejor momento de Macri”, le reprocha a Alberto.

“Este señor que gracias a Cristina está sentado ahí en el sillón de Rivadavia no tiene ningún mérito para estar ahí. Se tiene que allanar a lo que diga Cristina que tiene que hacer, porque Cristina es la representación del pueblo argentino”, opina Vallejos, para quien, la que debería ejercer la presidencia, en forma remota, es la actual vicepresidente, pese a que ella misma había admitido en 2019, que no podía encabezar una fórmula presidencial, porque hubiera perdido en el ballotage.

“Por su boca (la de Cristina Kirchner) habla el pueblo argentino. No por la de Alberto Fernández, no por la del pelotudo de Guzmán, de Kulfas que se dedicó a escribir libros en contra de Kicillof, o la pelotuda de Vilma Ibarra que hablaba en contra de Cristina. ¿Pero por qué no se van a cagar y se ubican un poquito?”, completa la diputada.

Luego de la viralización del explosivo audio, Vallejos reconoció por redes sociales que ella fue la autora del mensaje. Y admitió que tiene “expresiones realmente impropias”. “Lamento haber agraviado a compañeros”, dice la diputada, que agrega que en ámbitos privados “todos hemos tenido exabruptos”. Por supuesto, evitó hablar de los motivos que tuvo para votar un proyecto de Presupuesto que “era una mentira”.