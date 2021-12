Echegaray dijo que los jueces le “arruinaron la vida” tras la condena por corrupción

BUENOS AIRES. Ricardo Echegaray habló este miércoles luego de ser condenado a cuatro años y ocho meses de prisión en la causa de Oil Combustibles, donde fueron absueltos Fabián De Sousa y Cristóbal López.

“Tengo fe de revertirlo (el fallo) en casación, estos tres jueces me arruinaron la vida a mi y a mi familia, se toman hasta el 17 de marzo para que yo por lo menos no solo pueda apelar, sino saber cuál es la razón” de la condena, expresó en diálogo con AM 750. Según Clarín, la referencia apunta a que, recién el 17 de marzo se conocerán los fundamentos en base a los cuales los jueces tomaron la decisión de condenar al ex funcionario kirchnerista

La condena de los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y András Basso fue unánime al encontrar penalmente responsable a Echegaray del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. Además, le prohibieron de por vida, ejercer cargos públicos.

Jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos

La AFIP lo sostiene en su cargo en Aduana

Sin embargo, la AFIP, que controla Mercedes Marcó del Pont, lo mantendrá en su cargo en la Aduana hasta que la sentencia esté firme, algo que para el funcionario fue un “signo más qué positivo”. De hecho, desde el organismo recaudador, sostienen que “la regla para todos los funcionarios del organismo es la presunción de inocencia hasta que las decisiones judiciales pasen en autoridad de cosa juzgada”.

Es decir, la AFIP de Marcó del Pont que levantó la suspensión que regía sobre Echegaray, aguardará ahora a que la sentencia este firme. Y podrían pasar años, ya que incluso se podría dar intervención a la Corte Suprema de Justicia.

Echegaray considera que el kirchnerismo, no le soltó la mano

“No siento que me hayan soltado la mano. No se ha comunicado más que el senador (Oscar) Parrilli a título personal, eso es de ser humano. Del resto no he recibido una llamada telefónica, tampoco la estoy esperando”, contó respecto al poco respaldo de dirigentes del Frente de Todos.

Con la disidencia del juez Andrés Basso, los otros dos integrantes del TOF 3 resolvieron absolver a Cristóbal López y a Fabián De Sousa. Para el magistrado que votó en disidencia, no había dudas de la participación de los empresarios en la maniobra investigada y entendió que todos debían ser condenados.

“Mis actuaciones como funcionario público fueron todas ajustadas a derecho, soy inocente, no he cometido delito y tengo que estar tan absuelto de la misma manera que estaban absueltos De Souza y Cristóbal López”, manifestó.

Una vez conocidos los fundamentos del fallo, la defensa de Echegaray apelará la condena y confía en que será también absuelto al igual que los empresarios.

Se quejó de persecución política

Como otros ex funcionarios kirchneristas condenados por corrupción, Echegaray también habló de persecución política. Aunque sostuvo que, en todos los procesos judiciales en los que estuvo implicado, siempre se defendió en base a términos jurídicos y a su actuación “transparente” en la función pública.

“Me condenaron por mis convicciones políticas, por la política fiscal de mantener el empleo, la actividad económica y por dar planes de pago cuando habíamos superado siempre las metas de recaudación”, opinó.

Al tiempo que detalló que, así como brindó planes a Oil Combustibles, también lo hizo con YPF y varias empresas a lo largo del país, clubes de fútbol y hasta el Consejo de la Magistratura.