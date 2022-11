El presidente del comité nacional de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó este viernes a la provincia de Misiones y visitó ciudades como Oberá, Leandro N. Alem, Posadas y Oberá.

En la ciudad de Eldorado, participó de un masivo encuentro y uno de los presentes fue Gustavo González, vicepresidente de la UCR, quien, al ser consultado sobre la visita de Morales expresó: “habla de una vocación que tiene Juntos por el Cambio de construir un proyecto federal, en una estrategia común para desarrollar nuestra región”, declaró.

Y agregó: “mañana (por el domingo 13 de noviembre) el radicalismo tiene una convención provincial donde va a ratificar su pertenencia al Frente Juntos por el Cambio”.

“El camino debe ser de la unidad de los que integramos Juntos por el Cambio y el proyecto político que le ofrecer a dar a la sociedad”, expresó el ex diputado.

Por otra parte, se refirió a la cuestión energética que afecta a la provincia: “Misiones es una de las provincias que más le debe plata a Camesa, la empresa de distribución de energía. Es inexplicable porque pagamos la energía tan cara y de tan mala calidad, otras provincias no le deben un peso a Camesa. El principal problema de Misiones, no es de generación, es de distribución, es porque ha pasado muchas décadas en que no se ha invertido en postes, transformadores y tendido eléctrico, eso es lo que necesita el productor”, declaró González.

Por último, en referencia al panorama electoral del 2023 señaló: “hay que confiar en que Juntos por el Cambio puede generar una alternativa que en serio contenga a la sociedad”.