El presidente Alberto Fernández anunció que enviará en los próximos días, un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Lo hizo durante su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo. • "En los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntario del embarazo que legalice el aborto y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toma la decisión de abortar"