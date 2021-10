“El desafío de cara a las elecciones es seguir creciendo”, dijo Pedro Puerta

POSADAS. Este lunes se realizó la presentación de los candidatos a Diputados Nacionales por Misiones por el espacio Juntos por el Cambio, encabezada por el actual concejal posadeño Martín Arjol, seguido de Florencia Klipauka Lewtak por el espacio Activar Misiones y el dirigente yerbatero Cristian Klingbeil.

Tras la presentación, Misiones Cuatro dialogó con Pedro Puerta, quien al respecto declaró: “muy contento con la oficialización de la lista, para nosotros como espacio Activar, el caso de Florencia (Klipauka), Antonia (Husulak) y Gabriela (Vera), que estén formando parte de la nómina de cara a las elecciones de noviembre es muy importante. Quiero reconocer la presencia de cada uno de los precandidatos que estuvieron presentes y esto es el ejercicio de la política, el consenso, la unidad, el diálogo, es lo que hace fuerte a los espacios políticos y lo que demostró el resultado que tuvo Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas”, declaró el dirigente de Activar.

En ese sentido, dijo que “el desafío de cara a las elecciones es seguir creciendo” y solicitó a la ciudadanía “que nos acompañe con el voto. Aquellos que no fueron a votar que vayan, es importante ir a votar, fiscalizar, sobre todo para generar este balance de poder que necesita el Congreso de la Nación. Un diputado más de Juntos por el Cambio que significa un diputado menos para el kirchnerismo y es un diputado menos para aquellos que vienen a quedarse con todo y hacer de la Argentina un país que tiene un 50% de inflación, una pobreza que no la pueden controlar, una pandemia que no se ha sabido controlar”, expresó Pedro Puerta.

Y agregó: “me parece que necesitamos caras jóvenes como Martín y Florencia, que aporten también la posibilidad que Misiones esté en el centro de la escena. Eso es muy importante, que Misiones sea protagonista, que esté en el centro de la escena, el aporte que pueden dar Florencia, Martín, Cristian, que pueden ser muy bueno para el futuro”.

“Misiones le puede significar un diputado más que no estaba en los papeles y por sobre todas las cosas, hablamos de la posibilidad de que la dirigencia también participe activamente como fiscales en las elecciones, es un dato no menor, hay que fiscalizar, yo di mis primeros pasos en política fiscalizando y la fiscalización es clave para sostener los votos y lograr que el ejercicio de la democracia se dé, no solo fiscalizar sino participar e ir a votar”, manifestó el joven abogado.