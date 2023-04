El desafío de Juntos por el Cambio es “llevar adelante las transformaciones necesarias” para Misiones

POSADAS. Martín Arjol, el candidato a gobernador de Misiones, fue entrevistado por Emilio Larocca en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro donde comentó-entre otros temas-de cómo vienen llevando adelante la campaña electoral: “en este proceso electoral estamos muy agradecidos de los medios que nos dan la posibilidad de transmitir una propuesta contundente que tiene Juntos por el Cambio, que convoca tanto a sectores del radicalismo, Activar y el Pro”, expresó.

“Muy contento en la dinámica que venimos teniendo, una dinámica de presentaciones que la terminamos la semana pasada en las distintas localidades de la provincia, en las plazas públicas”, agregó.

Asimismo, dijo que las personas que forman parte del espacio representado por la UCR, Activar y el Pro son “vecinos de bien que decidieron asumir el desafío de ser candidatos a intendente con su equipo de concejales. Muy contento en la recepción y en esta primera etapa que concluimos la semana pasada con la presentación de las listas”, declaró Arjol.

En esa línea, indicó que Juntos por el Cambio: “es un espacio que convoca algo nuevo y como decimos nosotros, ‘ya da, ya’, 20 años son suficientes para demostrar. Hoy cuando recorrés la provincia y, aquí, en la ciudad de Posadas, hay problemas estructurales: luz y agua. Sin luz y agua, no solo no tenés la posibilidad de mejorar tu calidad de vida, sino, particularmente, en lo que respecta a la luz, tiene que ver con el desarrollo y la posibilidad de generar empleo, industria, que eso genere perspectiva de crecimiento. Si genera perspectiva de crecimiento se genera trabajo, que es una gran demanda hoy que hay en la sociedad misionera”, expresó el candidato.

Y agregó: “el misionero comenzó a ver que hay un espacio, antes, este espacio estaba dividido, fragmentado por errores propios seguramente y, ahora, hay un proceso de maduración propio de los espacios políticos, donde se presenta una alternativa al gobierno de la renovación y con una propuesta electoral que es lo más importante. Juntos por el Cambio no viene solo a ganar una elección, no sirve solo plantearnos es como ganar la elección, nuestro desafío es ganar la elección y llevar adelante las transformaciones necesarias que tiene que llevar la provincia. Ahí hay cuestiones fundamentales: la energética, sin energía, no hay calidad de vida”.

Respecto a los problemas energéticos de Misiones señaló: “los cortes se repiten no solo en Posadas, sino particularmente en el interior y ni que hablar en el norte de la provincia. Nosotros tenemos una visión de desarrollo energético, primero como primera decisión intervenir a Emsa, aclarar cómo puede ser que hoy, seguramente cercano a los 50.000 millones se le deben a Camesa”.

“Creo que el desafío es aclarar cómo es su funcionamiento, y no es en contra de los empleados que muchas veces hacen un gran esfuerzo con nada, salen con una pinza, su camioneta y tratan de solucionar a veces la mínima tormenta que tira un poste”, expresó Arjol.

Sacar el potencial productivo de Misiones

Sobre este punto, el candidato a gobernador expresó: “tenemos que refrotar una provincia con un aparato productivo fuerte, un aparato productivo que vuelva a ser el pulmón y el corazón de esta provincia. Todos sabemos que cuando la yerba, el té, el tabaco, nuestras producciones regionales empiezan a latir, empiezan a mover el aparato productivo y eso genera empleo. Tenemos que tener la idea puesta en ver cómo generamos valor agregado a nuestra producción”.

Asimismo, agregó: “hoy en la Provincia de Misiones producimos, sólo en el tema de la yerba, el 80% de la hoja verde. Sin embargo, el 80% del paquete lo hacen en otra provincia y el valor agregado se hace en otra provincia. 20 años de políticas impositivas que han hecho que inversiones se vayan y que muchas no vengan”, afirmó Arjol.

Por otra parte, respecto al tema educativo indicó: “tenemos dos propuestas contundentes, una que vamos a trabajar con los intendentes, un plan de beca para que los chicos que quieran estudiar medicina o profesiones relacionadas con la medicina en el ámbito de atención hospitalaria, puedan ir a estudiar y vuelvan con el compromiso de volver a su pueblo”.

En relación al área de la salud explicó: “nosotros estamos en una visión de pensar en las próximas generaciones y pensar en la transformación en la Provincia de Misiones. También vamos a trabajar en la salud con un plan de arraigo médico. ¿Qué significa? Vamos a invitar a los médicos de las grandes ciudades de la provincia y, si por alguna razón no logramos completar esta posibilidad de que haya médicos en las distintas localidades de nuestra provincia, vamos a salir a convocar a toda la Argentina. Si vamos a Rosario, al Conurbano bonaerense, muchos médicos van a venir acá, le vamos a garantizar y re discutir el salario en salud pública y vamos a re discutir también en esa cuestión el acceso a la vivienda para ese médico y la educación para sus hijos. Vamos a solucionar un tema que para nosotros es fundamental, la salud es la diferencia entre la vida y la muerte.”, declaró Arjol.