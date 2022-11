El escándalo por la yerba que la Selección llevó a Qatar, permitió volver a debatir sobre la crisis del sector

POSADAS. La revelación sobre la marca de yerba que la Selección Nacional de Fútbol llevará a Qatar, donde disputará el Mundial dentro de unas semanas, generó una fuerte polémica en Misiones, por tratarse de un producto brasileño-uruguayo, siendo la producción insignia de la provincia. Mientras el ex diputado nacional (MC) Luis Pastori (JxC), exigió una explicación ante lo que consideró casi una afrenta contra Misiones, la principal provincia productora en el país, el diputado nacional kirchnerista, Héctor “Cacho” Bárbaro, aprovechó el hecho para cuestionar al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

No obstante, fue otro dirigente misionero, el presidente de Activar y productor yerbatero Pedro Puerta, quien formuló una explicación sobre el problema de la falta de competitividad de las yerbas argentinas frente a las brasileñas, uruguayas y de otros países, que está en la raíz de la controversia en torno a la yerba que consumirán los jugadores del seleccionado nacional en el Mundial de Fútbol.

“Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación”, bramó el ex diputado nacional (MC) y ex diputado provincial (MC), Luis Pastori, en su cuenta en al red social Twitter, al conocerse que el combinado nacional llevará la yerba “Canarias”.

Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

“Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?”, disparó Pastori.

Por su parte, intentando correr el eje de la discusión hacia las políticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el kirchnerista “Cacho” Bárbaro, publicó en sus redes: “Hoy se discute porque Messi eligió yerba mate canaria, que es yerba brasilera y envasada en Uruguay. Acá los que deberían sorprenderse es lo que dirigen el Inym, que nada hicieron para que se pare la importación de yerba, cuando acá cada día el colono sufre los malos precios”, cuestionó Bárbaro al organismo, con el que mantiene un enfrentamiento desde hace años.

Además, denunció al INYM por falta de control sobre la venta de yerba “sin estampillas”, un tema que poco o nada tiene que ver con el debate de la “elección” de la yerba por parte del Seleccionado Nacional. “Acá la culpa es del INYM que recibe miles de millones para la promoción de la yerba y nada hicieron. Messi, estoy seguro que no mira de quien es la yerba, prueba le gusta y compra”, opinó el dirigente tabacalero.

Sin aludir a intervención alguna, Pedro Puerta, el presidente de Activar y un amplio conocedor de la actividad y producción yerbatera, brindó su postura sobre la controversia, al tiempo que explicó los motivos por los que la yerba argentina –y sobre todo la misionera- está perdiendo terreno frente a las yerbas producidas y envasadas en otros países. Justamente, la cuestión que quedó al desnudo por la aparición de los paquetes de “Canarias” en el equipaje de la Selección Argentina de fútbol.

Ya que en twitter se está hablando de yerba, puede ser un buen momento para charlar sobre algo que venimos advirtiendo hace tiempo.



La pérdida de competitividad de las yerbas argentinas vs las de Brasil y Uruguay. Va un hilo mundialista de una gran pasión Argentina: El mate🧉♥️ https://t.co/Rkm6B7TdQc — Pedro Puerta🧉 (@pedropuertaok) November 8, 2022

“Ya que en twitter se está hablando de yerba, puede ser un buen momento para charlar sobre algo que venimos advirtiendo hace tiempo. La pérdida de competitividad de las yerbas argentinas vs las de Brasil y Uruguay. Va un hilo mundialista de una gran pasión Argentina: El mate”, comenzó escribiendo Pedro sobre la cuestión.

Acto seguido, elaboró su argumentación sobre la crisis del producto insignia de Misiones. “En Argentina, mayormente en Misiones y Corrientes, se cosechan más de 800 millones de kg de hoja por año, casi 300 millones de kg de yerba mate elaborada. Sin embargo, nuestras exportaciones (lo que vendemos afuera) cayeron 20 puntos. ¿Quién nos está ganando y por qué? No sólo en el fútbol competimos con los uruguayos y los brasileños, sino también en los mercados internacionales”, detalló Pedro, posteando las banderas de Argentina, Brasil y Uruguay.

“Canarias, la marca de la polémica, es Brasileña. Y viene ganando mercado año a año en desmedro de las marcas argentinas. Al igual que muchas otras. ¿Por qué? Las respuestas pueden ser muchas, pero lo resumimos en este video. La yerba argentina, y sobre todo los productores, sufren con impuestos altos y regresivos, el tipo de cambio, la ausencia estatal entre otros problemas”, advirtió Pedro, añadiendo un video que Activar viene difundiendo desde hace meses sobre la problemática que sufre el sector yerbatero por la presión impositiva.

“Desde la política no podemos culpar a la Scaloneta ni a nadie, por elegir la yerba que más le guste. Son las leyes de mercado más básicas de demanda y oferta. La discusión debería ser ¿Cómo mejorar el producto y precio argentino? ¿Cómo ayudar a los productores?”, planteó el presidente de Activar, dejando en claro su posición.

Y culminó el hilo de twitter, con una reflexión sobre cómo superar la crisis económica y productiva, mirando al equipo campeón de América, como ejemplo. “Esta selección nos demostró que los equipos se construyen con pasión, pensando en positivo y con un plan. Con un capitán que se aguantó insultos, cuestionamientos y críticas. A pura humildad y esfuerzo. Capaz que, si la política los imitara, tendríamos mejores resultados”, remató Pedro, a través de su cuenta en la red social Twitter.