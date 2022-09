El fallo de la Corte contra el cobro anticipado de Ingresos Brutos en Misiones, podría convertirse en una “Caja de Pandora”

BUENOS AIRES y POSADAS. En ejercicio de su competencia originaria y mediante el dictado de una medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó a la Provincia de Misiones que deje de exigirle a Loma Negra S.A. el pago del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos, previo a ingresar sus mercaderías al territorio de la provincia.

El fallo que se conoció este miércoles y causó un enorme revuelo en la provincia, podría desembocar en una verdadera “Caja de Pandora” para las arcas provinciales, según lo advirtió el periodista Pablo García, en su columna semanal “El Dato Político”. Es que, en caso de que la Corte Suprema falle sobre la cuestión de fondo y declare inconstitucional el pago anticipado de Ingresos Brutos, todas las empresas extraprovinciales que vienen pagando el tributo desde 2007 a la fecha, quedarían habilitadas para reclamar lo abonado, que se transformaría en una “deuda fenomenal”, mayor a la supuestamente heredada de los años 90s y hasta “impagable”, según confió García en su columna para el Noticiero de MisionesCuatro.

El origen de la demanda de Loma Negra, una resolución de Closs y Thomas

Vale recordar que la causa iniciada por la empresa cementera busca declarar la inconstitucionalidad del decreto provincial 2913/07 y de la resolución general 56/2007 de la Dirección General de Rentas de Misiones (hoy Agencia Tributaria de Misiones), ya que según la empresa obstaculizan la libre circulación de mercaderías en el territorio nacional. Estas normas firmadas por el ex presidente de Rentas, Miguel Arturo “Pimpi” Thomas y el ex gobernador Maurice Closs, establece un régimen de pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos, que prevé un anticipo de pago previo al ingreso de mercaderías a la provincia de Misiones. Ese esquema fue denominado “Aduana Paralela” y el propio ex presidente Mauricio Macri señaló a MisionesCuatro, que según su punto de vista, es “inconstitucional”.

Miguel “Pimpi” Thomas

La Corte Suprema hizo lugar a una “medida cautelar para que se frenara el pago anticipado, pago previo o pago a cuenta de impuestos de Ingresos Brutos. La Aduana Paralela y Rentas, imponen a todas las empresas (extraprovinciales) que traen mercadería a la provincia, un pago anticipado por IIBB de mercadería que supuestamente está en tránsito a ingresar a Misiones. (En Loma Negra) pusieron el grito en el cielo contra este impuesto provincial, que consideran confiscatorio e inconstitucional”, comentó García, en su columna.

“La medida cautelar que ordena a Misiones, deje de exigir a esta empresa (Loma Negra), el pago de anticipo del impuesto a los IIBB, previo a ingresar su mercadería a la provincia”, remarcó el periodista.

“No se va a poder meter ningún juez federal de Misiones, y solamente la Corte definirá la discusión por IIBB”

Asimismo, García explicó que “Rentas (ATM) en algunos casos, les cobra de acuerdo a la última facturación más alta que tuvo la empresa. Por lo que va a cobrar siempre sobre la venta más alta que haya hecho la empresa extraprovincial a la distribuidora misionera, la retención de impuestos anticipados”, describió el periodista.

Respecto de cómo sigue el conflicto fiscal entre Loma Negra y la provincia de Misiones, García remarcó que “cuando la Corte Suprema abre esta medida cautelar, de no innovar, trata la cuestión de fondo. Loma Negra se ve beneficiada, al estar habilitada a ingresar mercaderías sin pagar nada anticipado. Mientras tanto la provincia tendrá 60 días de plazo para hacer su descargo y defender su política impiadosa de cobro de IIBB”, sostuvo.

Ahora bien, las consecuencias de largo plazo de este fallo de la Corte Suprema, son impredecibles según advirtió García. “La Corte se declara como tribunal originario, es decir, no se va a poder meter ningún juez federal de Misiones. Y solamente la Corte definirá la discusión sobre si se sigue cobrando o no, el anticipo de ingresos brutos”, puso de relieve García. Y remarcó que “si falla por la inconstitucionalidad, Misiones dejará de cobrar el anticipo de IIBB”.

Un fallo de alcances insondables, que podría generar una deuda impagable

Sin embargo, con una declaración de inconstitucionalidad “se va a abrir una Caja de Pandora, porque habrá un reclamo casi infinito de todos aquellos que vinieron pagando este impuesto anticipado en los últimos 14 años. Si la Corte falla en contra de Misiones, ese crédito fiscal que figura para muchas empresas, un activo que Rentas no permite usar para pagar otros impuestos, la provincia tendrá una deuda importante, mayor incluso que la que denuncian de los años 90s”, planteó García.

“Ese crédito fiscal se podría transformar en una fenomenal deuda de la provincia a aquellos que decidan reclamar por los impuestos retenidos o pago anticipado”, insistió el periodista.

senadores Closs (izq) y Solari Quintana (der) con Mayans y Cristina Kirchner en el Senado

Un fallo que llega después de que renovadores voten el Consenso Fiscal y la ampliación de la Corte

Por otra parte, García destacó que este fallo “llega pocos días después que los legisladores de la Renovación que se dicen ‘misioneristas’, acompañaron el Consenso Fiscal 2021 para que las provincias puedan manejar sus estructuras fiscales y aumentar impuestos de IIBB. Y de que, horas más tarde, la senadora Magdalena Solari Quintana acompañara la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros”.

En esta línea, García recordó que el proyecto original de ampliación de la Corte, impulsado por el kirchnerismo y los gobernadores, para elevar a 25 miembros la composición del máximo tribunal, con uno por cada distrito, podría haber permitido a gobernadores, “sostener estos esquemas tributarios (como el de Misiones), que la Corte está avisando, son inconstitucionales”.

Diego Sartori y Carlos Fernández, diputados nacionales de la Renovación

La advertencia que hizo Klipauka en el Congreso sobre la Aduana Paralela

Finalmente, García recordó, en el contexto político previo a este fallo, que la diputada nacional Florencia Klipauka (Activar – JxC) “lo advirtió en la noche de los alegatos (en el debate por el Consenso Fiscal 2021), cuando dijo que la Aduana Paralela está generando una deuda fabulosa. Y que ante un fallo adverso sería imposible de pagar”, concluyó el periodista sobre la advertencia de la joven diputada de Activar, la única en el Congreso que aquella noche habló de la Aduana Paralela.

Florencia Klipauka, diputada nacional de Activar – JxC

