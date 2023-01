El Gobierno daría de baja más de 150 mil planes sociales y las organizaciones dicen que tuvieron problemas para validar sus datos

BUENOS AIRES. Dirigentes de Unidad Piquetera rechazaron la suspensión de 154.441 Potenciar Trabajo y pidieron una reunión urgente con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Según publicó TN, denunciaron que muchos beneficiarios del programa no pudieron validar sus datos de manera digital por dificultades técnicas, falta de conectividad o problemas para acercarse a un Centro de Referencia (CDR) a recibir ayuda y reclamaron que se extienda el plazo para completar el trámite.

En ese tiempo adicional, exigieron que no se descuente el 50% del pago del plan, tal como lo anunció Tolosa Paz este lunes. Asimismo, pidieron que cada organización pueda colaborar con las personas que tuvieron dificultades para validar sus datos.

La decisión de dar de baja planes sociales generó un fuerte malestar entre las organizaciones sociales. Al respecto Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive, aseveró que “la contundencia de los datos muestra que nadie vulnera el programa, ni hace de intermediario ni de puntero”.

Por estas razones solicitan más plazo para “ayudar a quienes no pudieron validar los datos”.

Este martes tienen previsto reunirse los dirigentes de las organizaciones que forman parte de Unidad Piquetera para evaluar la situación y definir si retoman el plan de lucha a nivel nacional. Lo que implicaría nuevos cortes de calle, bloqueos, protestas y movilizaciones.

Problemas con la App Mi Argentina y con la conectividad

El malestar de las organizaciones sociales tiene que ver con las dificultades que se presentaron y con el plazo que otorgó Desarrollo Social para validar la identidad únicamente a través de la App Mi Argentina. “Hay 160.000 personas que no han podido registrarse, por dificultades de conectividad, por las dificultades del propio programa que se trababa, por la falta de lugares donde ir a hacer presencialmente el trámite”, denunció por su parte, Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero (oficial).

Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social, con la Ministra de DDSS Victoria Tolosa Paz

“Los anuncios de la ministra Tolosa Paz ratifican nuestras denuncias sobre el ajuste que viene llevando adelante el Gobierno. Ya no es el problema si compraron o no dólares, que quedó demostrado que no, sino que no lograron validar sus datos a través de Internet, exclusivamente a través de Internet, modificando el registro que había armado el ministro anterior (Juan Zabaleta), que era presencial”, argumentó Belliboni.

La auditoría del Potenciar Trabajo se realizó luego de que el presidente firmara el decreto que puso fin a nuevos planes sociales, en una reunión con Sergio Massa, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Juan Manzur.