El Gobierno informó que Fabiola Yañez está embarazada

BUENOS AIRES. El Gobierno informó que la primera dama, Fabiola Yáñez, está cursando la décima semana de un embarazo. Según el comunicado firmado por el médico presidencial, Federico Saavedra, el estado de salud de la esposa de Alberto Fernández es bueno y se encuentra “bajo estricto control médico”.

“Desde la unidad médica presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión”, concluye el informe.

De acuerdo con Infobae, pocos días después de que estallará el escándalo por el incumplimiento del distanciamiento social en el cumpleaños de la esposa del Presidente en la Quinta de Olivos durante la cuarentena dura por la pandemia del coronavirus, en Julio del 2020, comenzaron a circular fotos de Yáñez, durante un acto, tomándose el vientre. Era una imagen en la que parecía estar embarazada.

Foto: Télam

Confirmación del embarazo y dudas de usuarios de redes sociales

En la Casa Rosada no confirmaron ni desmintieron la noticia durante varias semanas. Sin embargo, el rumor comenzó a crecer hasta llegar este jueves, en que el embarazo de confirmó, de manera oficial, desde Presidencia.

Conocida la noticia, no son pocos los usuarios de redes sociales que sospechan de una maniobra publicitaria y electoralista, para mejorar la alicaída imagen del matrimonio presidencial.

Algunos hacen alusión al momento del anuncio, a escasos días de una paliza electoral del oficialismo que perdió por 10 puntos las PASO y cayó en las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y hasta en Santa Cruz.

El Olivos-Gate y la primer foto del embarazo

Yáñez estuvo en el centro de la escena cuando estalló el escándalo por la filtración de la foto de su cumpleaños, realizado en medio de la cuarentena estricta en la Quinta de Olivos. Allí una decena de invitados incumplió todas las medidas sanitarias dispuestas por el DNU presidencial.

La Primera dama nunca se refirió al tema en forma pública. Pero pocos días después de que las fotos de su cumpleaños fueran objeto de debate político y mediático, decidió viajar a Misiones para pasar unos días con su familia y aislarse del caos. Poco después apareció la foto que anticipaba el embarazo.

En tanto, el Gobierno tuvo que sobrellevar una crisis política que sacudió fuerte los cimientos del Frente de Todos. Y el Presidente intentó explicar lo que había pasado en Olivos. “El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, dijo el mandatario. Con esto trató de exculparse y responsabilizar a la primera dama.

Esa opinión de Alberto, generó una crítica inmediata en las redes sociales, entre los periodistas afines e, incluso, dentro del oficialismo. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, enemistado con el Presidente, disparó: “Si entregamos a nuestra compañera, es difícil que nos crean capaces de defender al país”.

Y luego, en un acto político posterior a las críticas, sin nombrarlo, el Presidente le respondió a Berni. “Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera”, bramó el mandatario. Ahora, el presidente será padre a los 62 años de edad.