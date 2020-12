El juez K que liberó a Cristóbal López, a un paso de volver a ser camarista

BUENOS AIRES. El Consejo de la Magistratura de la Nación, controlado por el oficialismo, aprobó este martes, el regreso del juez Eduardo Farah a la Cámara Federal de Comodoro Py. Lo hizo con los votos del kirchnerismo y de los magistrados y el rechazo de Juntos por el Cambio. Ahora pasará al plenario del Consejo que se reúne este jueves. Y luego, el pliego será enviado al Poder Ejecutivo para la publicación en el Boletín Oficial.

Según Infobae, Farah fue trasladado de la Cámara Federal en 2018 después de una fuerte embestida del gobierno de Mauricio Macri por su fallo en el caso “Oil Combustibles”, cuando benefició al empresario K, Cristóbal López. De allí paso a un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. Pero tras el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados, el juez pidió volver a la Sala II de la Cámara Federal. Es una de las consecuencias esperables tras el fallo de la Corte, declarando que los traslados de jueces que no cumplen con el proceso constitucional, no son permanentes.

El planteo de la oposición contra el traslado

Para el regreso de Farah se opuso el diputado del PRO Pablo Tonelli. “La Corte dijo de manera categórica que los jueces trasladados no deben volver a sus lugares de origen. Y que deben permanecer en sus cargos hasta tanto sean ocupados por un nuevo magistrado por concurso, con la intervención del Poder Ejecutivo y del Senado. La directiva de la Corte es que no hagamos más traslados y lo que pide Farah es un traslado”, sostuvo el consejero macrista, en la sesión virtual de la Comisión, que presentó un dictamen para que se rechace el pedido del juez.

En tanto, el representante de las universidades, Diego Molea, expuso por qué, según él, Farah debía regresar a la Cámara. “La Corte dijo que los traslados son temporales y que los deben volver a su lugar de origen. Plantea que hay un límite temporal máximo que le da la garantía al juez trasladado de presentarse al concurso. Pero Farah dice que no se va a presentar al concurso. Y el de Farah no es un nuevo traslado, es un reintegro. Farah plantea que no se va a presentar y por una cuestión de economía procesal lo mejor es que sea reintegrado a la Cámara Federal. Creo que es más digno lo de Farah”, opinó en línea con lo que pretende el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Los votos del oficialismo a favor de Farah

La postura Molea fue apoyada por la diputada “lavagnista” y presidenta de la Comisión de Selección, Graciela Camaño, la legisladora del Frente de Todos Vanesa Siley, el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, y los jueces Ricardo Recondo, Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta. Sólo Tonelli votó en contra del regreso del juez ligado al kirchnerismo, a la estratégica Cámara Federal porteña.

El dictamen de la Comisión pasará al plenario del Consejo que se reunirá el jueves. Allí se aprobará y pasará al Poder Ejecutivo para que, vía decreto, Farah regrese a la Cámara Federal de Comodoro Py.

Farah fue designado en 2008 por concurso público como juez de la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py. Se mantuvo en ese lugar hasta 2018, cuando fue blanco de una fuerte embestida del macrismo por su participación en la causa “Oil Combustible”. Por ese fallo que benefició a Cristóbal López, el dueño del canal C5N, fue denunciado por la Corte Suprema en el Consejo. Y fue penalmente denunciado por el macrismo. En ese momento, el traslado fue la salida que se encontró para descomprimir la situación.