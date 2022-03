“El kirchnerismo hace que cada vez tengamos más pobreza”, dijo Ramón Puerta

Foto de Antonio Pinta

El ex gobernador de Misiones y dirigente del Peronismo Republicano, Ramón Puerta, se refirió a varios temas de actualidad que involucra a los argentinos y misioneros.

En primer lugar, señaló que “el Estado no está para hacer las cosas que hace el Kirchnerismo”.

En ese sentido, manifestó que “el kirchnerismo hace que cada vez tengamos más pobreza y en Misiones, tiene a su representante más fuerte que es la renovación. Hay que decir las cosas como son, porque acá los muchachos se hacen de los distraídos y el gran kirchnerismo es la renovación y viene haciendo exactamente lo mismo que el gobierno nacional, el auténtico kirchnerismo que lo encabeza Cristina. Para peor, ahora se avivaron y dicen que son peronistas”, expresó Puerta.

Asimismo, hizo una comparación con la década del 90’. “Nosotros tenemos una gran responsabilidad en Argentina que es no hacernos los distraídos. En la década del 90’, tan criticada, la pobreza era tres veces menos de la que tenemos. Ahora, Argentina está arriba del 50 por ciento de pobres”.

También cuestionó a los planes sociales e insistió en que hay que convertirlos en empleo en blanco para, de esa manera, recuperar la cultura de trabajo. “Hay que darle a cada hermano que está cobrando un plan la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco, eso se hace en Europa que es el fondo de desempleo. Acá, lamentablemente se usan organizaciones para repartir esa plata y todo tiene que depositarse a cada necesitado”, expresó Puerta.

Y continuó: “A ese necesitado, de pronto le generás trabajo, en el norte de Misiones tienen trabajo, las empresas que están cosechando yerba. Si el hombre no va a trabajar no paga más el plan. Va a tener que aportar, se va poder jubilar y tener obra social y, el empresario que genere impuestos para alguien que está en esta situación tiene que ser premiado, no aportando él, no el que está cobrando de arriba, la parte estatal”.

“El número cierra y, rápidamente cierran las organizaciones sociales truchas, y aparece la cultura de trabajo de vuelta, lleva su tiempo, pero tenés que tener gobernantes con experiencia”, precisó el ex gobernador misionero.

Consultado sobre el reciente aumento del combustible, dijo que en la década del 90’. “En el 1 a 1 la nafta valía un peso 1, 10, 1, 20 y fue bajando. Exportábamos petróleo, hoy importamos, exportábamos gas a Chile, electricidad a Brasil y otros países vecinos, hoy somos importadores de energía. Se pasaban hablando mal de los que estaban antes y hoy no tenemos ni gas, petróleo y energía”, señaló.

“¿Qué anda bien en Misiones? La industria celulósica porque es privada. Los aserraderos se están yendo todos por los impuestos espantosos que tenemos, la inmensa mayoría de aserraderos que tiene Virasoro salieron de Misiones”, declaró Puerta.

“Si seguimos así vamos a desaparecer, éramos una provincia próspera de trabajo, gente que venía a hacerse rica con el trabajo. Hoy, la única forma de hacerse rico es con el gobierno”, cuestionó.