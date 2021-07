BUENOS AIRES. El debate del decreto que adecua la Ley de Vacunas que tuvo lugar este martes en la Bicameral tuvo un cierre abrupto, con chicanas cruzadas entre legisladores del oficialismo y la oposición, con una transmisión que “se cortó” justo cuando el presidente de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, dio la palabra a los diputados Luis Petri y Pablo Tonelli.

Según Parlamentario, calentó el debate el mendocino Petri, que en un pasaje aludió con una cita periodística al presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. Pidió la palabra a continuación el tucumano, quien habló de un “uso electoral” del tema de la pandemia, citando puntualmente en ese sentido a su colega del radicalismo.

Luego, el kirchnerista Yedlin le endilgó a Petri no haber votado la Ley de Vacunas. Y lo ubicó entre los “que no estuvieron a la altura de estas circunstancias” en esta pandemia. Terminó opinando que es diferente “quién denunció por envenenamiento, quién optó por el dióxido de cloro, quién estuvo en contra de las vacunas, quién estuvo en contra de las restricciones, de quiénes estuvimos a favor de la vida, de los chicos, de los grandes, y los viejos en la Argentina… Esos fuimos nosotros, que quede claro”, lanzó Yedlin, con el aval de Cleri.

Pidió la palabra inmediatamente Petri “por haber sido aludido”, pero el presidente de la comisión, Marcos Cleri, se la rechazó. El kirchnerista Cleri dijo que de darle la palabra, sería un ida y vuelta interminable. “He pedido la palabra porque no solamente contestó, hizo referencias personales”, reclamó el mendocino. Ante esto, Cleri muteó la transmisión.

Luego habló entonces el presidente del bloque Frente de Todos del Senado, José Mayans, quien durante su intervención hizo críticas a la oposición. Y calificó a la de CABA como “la peor gestión de la pandemia”.

La respuesta de Tonelli y Petri, censurada por el oficialismo

Por ese tema el diputado Pablo Tonelli pidió la palabra. Y por supuesto, también Luis Petri. “Ya les doy la palabra”, prometió Cleri al cerrar la reunión. Dijo que los tenía anotados a los dos “para poder conversar”. Y tras agradecer la participación de todos los legisladores, le dio la palabra a Tonelli. “Presidente, mire, simplemente para notificar…”, arrancó el macrista y cortaron la transmisión.

Tras la escandalosa sesión, Petri expuso su postura públicamente en la red Twitter. “Hoy vino a exponer Vizzotti e Ibarra y no respondieron ninguna pregunta. Luego, no sólo me mutearon impidiéndome el uso de la palabra, sino (que) además, de manera bochornosa, cuando me la dieron cortaron la transmisión. Más anti democráticos no se consigue”, sentenció.