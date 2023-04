BUENOS AIRES. Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación volvería a sesionar, con un temario consensuado y sintético, según consta en la convocatoria hecha por el oficialismo, encabezado por el diputado Germán Martínez, que fue confirmada por las autoridades de la Cámara de Diputados.

Se tratarían los siete temas propuestos por el oficialismo, incluido un llamativo proyecto de declaración del misionero Diego Sartori, que va en la misma línea que otro presentado por la senadora Magdalena Solari Quintana, que fue sancionado en octubre del 2021.

La iniciativa de Sartori, consiste en la declaración de “monumento nacional” de la especie águila harpía (Harpia hapyja). El proyecto del legislador nacido en Alem, que cumple su último año en la Cámara baja, es similar a otro proyecto de declaración presentado por su compañera de espacio (el Frente Renovador de la Concordia Social) Magdalena Solari, quien en diciembre propuso declarar el 22 de Noviembre de cada año, el “Día Nacional del Kimchi en la Argentina”.

El antecedente del día del Kimchi que propuso Solari Quintana

Ese proyecto de la senadora de la Renovación para “estrechar los lazos culturales con Corea” a través de ese plato típico oriental, resultó sancionado con 47 votos, el 7 de Octubre del 2021. Y cosechó decenas de críticas en las redes sociales, porque muchos internautas consideraban que la grave crisis económica que atraviesan el país y la provincia, ameritan a que se trabaje en iniciativas que atiendan a los problemas emergentes y estructurales.

Justamente, ese sería el punto de coincidencia con el proyecto de Sartori: el desatino respecto del momento en el que será tratado, con una inflación del 7,7% en marzo (la mayor desde 2002) y del 104% interanual, y con niveles de pobreza que superan el 39% en el segundo semestre del 2022.

Foto vía @DiputadosAR

Los demás proyectos que se debatirán el miércoles

Según publicó el portal Parlamentario, no hay proyectos rimbombantes en el temario impulsado por el Frente de Todos, aunque algunos no carecen de importancia. Tal es el caso del proyecto de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido. Y también otra iniciativa clave para el país: la modificación de la legislación vigente sobre la prevención del lavado de activos.

El tercer proyecto a debatir el martes es sobre la creación del Programa Pubertad Precoz Central. Y otro más el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar). También se buscará aprobar un acuerdo para reconocer títulos de grado de educación superior en el Mercosur; la entrada y salida de tropas extranjeras y argentinas, respectivamente, para participar de ejercitaciones combinadas entre el 1 de septiembre próximo y el 31 de agosto de 2024. Y, por último, se trataría el proyecto de declaración de Sartori.