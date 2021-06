BUENOS AIRES. El ex senador y actual Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto lanzó este viernes la Mesa Federal del Peronismo Republicano, el partido que fundó en marzo de este año para competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora al gobierno kirchnerista del Frente de Todos.

El Auditor General de la Nación encabezó el acto en las instalaciones de la seccional Buenos Aires del sindicato (UTHGRA), ubicado en Salta 1301, en Capital Federal.

Pichetto, que llegó al edificio cerca de las 13.30 estuvo acompañado por el ex presidente y ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta; el exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma y el exvicecanciller de la Nación Andrés Cisneros, entre otros dirigentes del peronismo antikirchnerista.

Según Parlamentario, la alternativa de Pichetto viene de una experiencia satisfactoria en las recientes elecciones en la provincia de Misiones, donde se sumó al espacio opositor local.

En las pasadas elecciones del 6 de junio, Juntos por el Cambio con el aporte del Peronismo Republicano y Activar, duplicó el porcentaje de votos obtenidos en los comicios de 2019. Y obtuvo 6 bancas de la Legislatura provincial, el doble de las cosechadas dos años atrás.

El aporte de Activar, el partido que preside el joven abogado Pedro Puerta, fue clave para esta performance electoral de JxC en Misiones. En un contexto de elevado ausentismo en los comicios, el frente opositor con candidatos de Activar, logró posicionarse como segunda fuerza electoral. Ello pese a que casi un 43% del padrón que no acudió a votar.

Con un fuerte ausentismo, el oficialismo provincial apenas obtuvo el 24% de los votos del padrón. Es decir, 7 de cada 10 misioneros en condiciones de votar, no sufragaron, votaron en blanco o a la oposición.

Los adherentes del Peronismo Republicano

Con la presentación de este viernes, el Peronismo Republicano continúa fortaleciendo el espacio peronista dentro de Juntos por el Cambio. Siempre con la mirada en lograr listas competitivas en todas las provincias. Y con el objetivo de ser una alternativa real para la ciudadanía. De lograrlo, JxC alcanzaría un número importante de legisladores. Y así frenaría el avance del kirchnerismo en el Congreso.

A la convocatoria del Peronismo Federal, adhirieron el senador nacional y ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero, la ex ministra de Educación Susana Decibe, la dirigente rural Soledad Diez de Tejada Cossio, la parlamentaria del Parlasur en Mercosur Teresa González Fernández, la exdiputada Paola Spatola, el mencionado presidente de Activar, Pedro Puerta, el ex diputado Adrián Menem, el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, el sindicalista Marcelo Peretta (farmacéuticos), el referente gremial del Peronismo Republicano y anfitrión de este encuentro Dante Camaño (gastronómicos), y el ex vicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold, entre otros.