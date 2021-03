POSADAS. En el marco de la negociación del gobierno kirchnerista del Frente de Todos con el FMI, y las declaraciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, sosteniendo que “la deuda es impagable”, el contador y profesor de economía Guillermo Knass aclaró que “hay deuda porque hubo déficit fiscal” y “el problema del déficit, empezó con (el gobierno de) Cristina Kirchner”, que “deterioró las finanzas públicas en unos 7 puntos del PBI (Producto Bruto Interno)”

Para Knass, los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Kirchner, son co-respondables del actual problema del déficit fiscal y del volumen de la deuda externa que actualmente se negocia con el Fondo Monetario Internacional. “Hay deuda porque hubo déficit. La deuda no nació de un repollo, ni de los cuatro años anteriores (del gobierno de Mauricio Macri). Hay culpas compartidas. A uno porque empezó (el problema del déficit) y a otro porque, en vez de corregir, agravó el problema”, sostuvo.

“El problema del déficit fiscal empezó con Cristina Kirchner. Que recibió el país con un superávit fiscal de 3 puntos y terminó con un déficit de 4 o 5 puntos del PBI. Deterioró las finanzas públicas en unos 7 puntos del PBI. Un punto del PBI, en ese momento, eran 5 mil millones de dólares. Hoy son 4 mil millones, porque el PBI se cayó muchísimo”, explicó Knass, en diálogo con MisionesCuatro.

“Son 35 mil millones de dólares progresivamente, fue lo que agrandó el gasto, en relación a los ingresos que podía tener en su gestión”, denunció el contador.

¿En 2021, Argentina tendrá un déficit de 20 mil millones?

Asimismo, Knass insistió en que al gobierno de Macri, no le quedaron muchas opciones con el déficit fiscal heredado y la decisión política de mantener el gasto público. “Si bien la deuda la financia mucho con emisión monetaria y controla lo que esto genera en los precios con control de precios y cepo (cambiario), esto estaba por reventar a fines del 2015. Y en 2016 no quedó otra que seguir financiándose con deuda”, puntualizó Knass sobre el pedido de préstamo al FMI formulado por el ex presidente Macri.

“Ninguno de los dos tienen la verdad completa. La deuda que se tomó con el FMI no fue toda para pagar deuda, hubo una parte que se usó para vender”, subrayó Knass, quien insistió en que, en una democracia, “con alternancia política, el problema es del país. No del gobierno. Tendríamos que hacernos cargo de esto para de una vez, salir del pozo”, subrayó.

En esta línea, Knass recordó que, para el presente año, no hay vencimientos de deuda porque “se reprogramó los vencimientos. Hay mil millones a fin de año, pero con la ampliación del giro del FMI, no vamos a tener problemas con eso. Y hay superávit comercial porque las importaciones se cayeron tremendamente. Pero necesitamos 20 mil millones, porque es lo que el Estado argentino va a gastar de más, por sobre lo que recauda”, sentenció.

“Si pedís (financiamiento) porque tenés déficit y después repudias a los que les pedís, es medio complicado”, manifestó Knass sobre las declaraciones públicas del presidente Alberto Fernández y otros referentes del oficialismo, rechazando el préstamo que el FMI le hizo al gobierno de Macri en 2018.

Una inflación que llegaría al 60%

Para el contador, “es cierto que la deuda es impagable” como dice Cristina Kirchner. Sin embargo, “Argentina tiene déficit y no va a llegar al superávit fiscal el año que viene. Lo que tendría que hacer es algo que no se hizo nunca. Las cosas se repiten en la historia y hay cosas que no pasan nunca por más esperanza que tengan los gobernantes”, puntualizó.

Sobre el final de la entrevista, Knass aclaró también que la inflación será muy superior a la proyectada en el Presupuesto 2021. “No va a ser el 29%. La inflación anualizada de los dos primeros meses da un 60%. Con suerte y viento a favor, puede llegar a un 55%. Y con una recesión galopante cosa que el gobierno no creo que quiera en una época de elecciones”, precisó el contador, insistiendo en que “el déficit es un problema nuestro”.