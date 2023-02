BUENOS AIRES. En un año de bajísima productividad en la Cámara de Diputados de la Nación, la cantidad de leyes aprobadas fue la menor en mucho tiempo y el número de sesiones resultó verdaderamente reducido a apenas 14, más dos en minoría, según informó el portal Parlamentario, que elaboró su Índice de Calidad Legislativa, del que surge que un diputado misionero aparece en el listado de los legisladores que no hablaron en todo el año 2022.

En el informe anual del ICL elaborado para Parlamentario, siete diputados fueron los que no pronunciaron ni una sola palabra a lo largo de 2022, en tanto que la cifra más que se duplica si consideramos a los que no dieron ningún discurso, llegando 19. Entre los que no pronunciaron palabra en el pasado año legislativo –un año no electoral- aparece el obereño renovador K Carlos Fernández. Los otros seis, son Daniel Brue, Nelly Ramona Daldovo, Máximo Carlos Kirchner –el líder de La Cámpora–, Graciela Navarro, Julio Pereyra y Liliana Yambrun.

Los más expresivos

Como ocurrió en 2021, el diputado que más habló a lo largo del año pasado, fue el Presidente de la Cámara baja. Hace dos años Sergio Massa, pronunció 49.718 palabras y en este 2022 Massa renunció en el mes de agosto a ese cargo y a la banca para hacerse cargo del Palacio de Hacienda. Su cargo al frente de Diputados, fue ocupado por la kirchnerista Cecilia Moreau. Esos meses como titular de la Cámara baja, le bastaron para quedar al tope del ranking en la cantidad de palabras en el recinto.

Moreau corrió también con la ventaja de haber estado de los dos lados del mostrador el año analizado, con lo cual también dio discursos durante la primera mitad del añoEn total, el último año Moreau expresó 28.301 palabras en el recinto (de las cuales 1.453 palabras las expresó desde su banca hasta el día de asumir la presidencia)

Detrás de Moreau aparece la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá, quien, con sus 28.073 palabras, fue la diputada que más habló a través de discursos en el recinto, aventajando nada menos que al titular del bloque oficialista, Germán Martínez, quien en su primer año en ese cargo completa el podio, con 25.855 palabras. En cuarto lugar, aparece la abogada de izquierda, Miryam Bregman, con 20.070.

Presidente de un bloque pequeño, pero como tal habilitado a participar en todos los debates, el rionegrino Luis Di Giacomo ocupó este 2022 el quinto lugar (18.218 palabras). Aventajando a quien por su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene mucha participación en las sesiones, varias veces como miembro informante de proyectos clave. Carlos Heller figuró esta vez en el sexto lugar, con 17.858 palaras.

Un escalón por encima de otro jefe de bancada pequeña que ha tenido mucha participación en los debates, aparece el bonaerense José Luis Espert, de Avanza Libertad, con 15.062. Y completan el “top 10” de los diputados que más intervinieron en los debates, Massa (8º con 14.690), el izquierdista Nicolás Del Caño (13.485 palabras y la diputada Graciela Camaño, con 13.243 palabras.

Los más silenciosos

Siete diputados fueron los que no hablaron nunca el año pasado en el recinto. Uno menos que el año anterior. Seis de ellos del Frente de Todos, entre ellos el expresidente el bloque oficialista, Máximo Kirchner, quien desde que dejó ese máximo cargo no participó más en las sesiones, salvo estar para dar el quórum, y la mayoría de las veces entrando al final. Y el séptimo, el obereño Fernández, formalmente no figura en el bloque del FdT, pero votó todas las propuestas del oficialismo K desde su bloque del Frente Renovador de la Concordia Social.

A ellos hay que sumar a aquellos legisladores que no figuran en cero, pero tampoco dieron discursos. Solo que debieron aclarar el sentido de sus votos -algunos varias veces- y con eso sumaron palabras. Entre ellos el expresidente del Cuerpo, Emilio Monzó, quien figura con 10 palabras. De su espacio también figura en esa condición Sebastián García de Luca (25). También están en esa condiciones Aníbal Tortoriello (18), Victoria Borrego (7), Pablo Torello (4) y Sofía Brambilla (3). Además de los oficialistas María Luisa Montoto (6), Ramiro Fernández Patri (6), Ricardo Daives (4), Claudia Ormachea (4), María Sotolano (4) y Vanesa Massetani (3).

La lista completa en orden descendente, por cantidad de palabras pronunciadas en el recinto.

Diputado Palabras

1°) Moreau, Cecilia 28.301

2°) Del Plá, Romina 28.073

3°) Martínez, Germán 25.855

4°) Bregman, Miryam 20.070

5°) Di Giacomo, Luis 18.218

6°) Heller, Carlos 17.858

7°) Espert, José Luis 15.062

8°) Massa, Sergio 14.690

9°) Del Caño, Nicolás 13.485

10°) Camaño, Graciela 13.243

11°) Laspina, Luciano 11.554

12°) Negri, Mario Raúl 11.131

13°) De Marchi, Omar 10.438

14°) López, Juan Manuel 10.288

15°) Lospennato, Silvia 10.085

16°) Brawer, Mara 9.854

17°) Arroyo, Daniel 9.838

18°) Tetaz, Martín Alberto 9.684

19°) Osuna, Blanca 9.662

20°) Casaretto, Marcelo Pablo 9.347

21°) Romero, Víctor Hugo 8.678

22°) Pérez Araujo, Hernán 7.960

23°) Figueroa Casas, Germana 7.897

24°) Gutiérrez, Carlos Mario 7.875

25°) Tavela, Danya 7.791

26°) Cacace, Alejandro 7.774

27°) Godoy, Lucas 7.687

28°) Yutrovic, Carolina 7.537

29°) De Loredo, Rodrigo 7.465

30°) Leiva, Aldo 7.403

31°) Ferraro, Maximiliano 7.381

32°) Ginocchio, Silvana 7.282

33°) Vilca, Alejandro 7.209

34°) Lombardi, Hernán 7.181

35°) Buryaile, Ricardo 47.111

36°) Domingo, Agustín 7.058

37°) Hagman, Itai 7.019

38°) Yasky, Hugo 6.906

39°) Tolosa Paz, Victoria 6.808

40°) Gollan, Daniel 6.695

41°) Ocaña, Graciela 6.616

42°) Gaillard, Ana Carolina 6.479

43°) Nieri, Lisandro 36.449

44°) Vara, Jorge 6.398

45°) Estévez, Enrique 6.393

46°) Cobos, Julio 6.388

47°) Carrizo, Ana Carla 6.328

48°) Moreau, Leopoldo 6.242

49°) Carasso, Marcos 6.102

50°) Omodeo, Paula 6.061

51°) Martín, Juan 6.045

52°) Fein, Mónica 6.039

53°) López Murphy, Ricardo 6.007

54°) Rodríguez Machado, Laura 5.964

55°) Carrizo, Soledad 5.898

56°) Rodríguez, Alejandro “Topo” 5.804

57°) Pedrini, Juan Manuel 5.771

58°) Landriscini, Susana Graciela 5.762

59°) Figueroa, Rolando 5.727

60°) Monti, Francisco 5.646

61°) Iglesias, Fernando 5.545

62°) Galimberti, Pedro Jorge 5.515

63°) Macha, Mónica 5.423

64°) Zapata, Carlos Raúl 5.369

65°) Latorre, Jimena 5.259

66°) Manzi, Rubén 5.202

67°) Rizzotti, Jorge 5.168

68°) Stolbizer, Margarita 5.151

69°) Mirabella, Roberto 5.033

70°) Ritondo, Cristian Adrián 5.032

71°) Bertone, Rosana 5.018

72°) Toniolli, Eduardo 5.000

73°) Nanni, Miguel 4.889

74°) Valdés, Eduardo Félix 4.849

75°) Uceda, Marisa 4.847

76°) Oliveto Lago, Paula 4.800

77°) López, Jimena 4.721

78°) Quetglas, Fabio 4.622

79°) Lena, Gabriela 4.603

80°) Chahla, Rossana 4.568

81°) Caliva, Lía Verónica 4.223

82°) Penacca, Paula Andrea 4.160

83°) Santoro, Leandro 4.084

84°) Aguirre, Manuel 3.991

85°) Palazzo, Sergio 23.982

86°) Banfi, Karina 3.908

87°) Wolff, Waldo 3.887

88°) Litza, Mónica 3.837

89°) Vessvessian, Paola 3.822

90°) Finocchiaro, Alejandro 223.822

91°) Brouwer de Koning, Gabriela 3.789

92°) Stefani, Héctor 3.779

93°) Siley, Vanesa 23.762

94°) Leito, Mario 3.742

95°) Carbajal, Fernando 3.729

96°) García, Ximena 3.715

97°) Sánchez, Roberto 3.703

98°) Caparrós, Mabel 3.636

99°) Gioja, José Luis 3.594

100°) Moisés, María Carolina 3.576

101°) Carro, Pablo 3.565

102°) Fernández, Eduardo 3.551

103°) El Sukaria, Soher 3.550

104°) Bermejo, Adolfo 3.482

105°) Hernández, Estela 3.395

106°) Milman, Gerardo, 3.362

107°) Berhongaray, Martín 3.340

108°) Milei, Javier 3.339

109°) Ponce, Carlos 3.336

110°) Casas, Sergio 3.301

111°) Passo, Marcela 13.300

112°) Carnaghi, Guillermo 3.299

Morales Gorleri, Victoria 3.299

114°) Jetter, Ingrid 3.282

115°) Yacobitti, Emiliano 3.267

116°) Manes, Facundo 3.229

117°) Estévez, Gabriela Beatriz 3.194

118°) Martínez, Dolores 3.168

119°) Zaracho, Natalia 3.166

120°) Reyes, Roxana 3.148

121°) Costa, Anahí 3.134

122°) Asseff, Alberto 3.131

123°) Sartori, Diego 3.130

124°) Ajmechet, Sabrina 3.127

125°) Calletti, Pamela 2.963

126°) Zuvic, Mariana 2.896

127°) Campagnoli, Marcela 2.739

128°) Martínez, Alvaro 2.735

129°) Vidal, María Eugenia 2.729

130°) Marziotta, Gisela 2.703

131°) Iparraguirre, Rogelio 12.696

132°) Cornejo, Virginia 2.673

133°) Bertoldi, Tanya 2.649

134°) Allende, Walberto 2.639

135°) Cervi, Pablo 2.627

136°) De la Sota, Natalia 2.595

137°) Martínez, María Rosa 2.580

138°) Ascárate, Lidia 2.546

139°) Tailhade, Rodolfo 2.500

140°) Selva, Carlos 2.431

141°) Verasay, Pamela Fernanda 2.427

142°) Martínez Villada, Leonor 2.347

143°) Bouhid, Gustavo 2.340

144°) Grosso, Leonardo 2.330

145°) Propato, Agustina 2.326

146°) Ruarte, Adriana 2.309

147°) Romero, Ana Clara 2.290

148°) Vargas Matyi, Brenda 2.271

149°) Arjol, Martín 2.204

150°) Aparicio, Alicia 2.201

151°) Randazzo, Florencio 2.103

152°) Maquieyra, Martín 2.080

153°) Igón, Santiago 2.078

154°) Tejeda, María Victoria 2.072

155°) Fagioli, Federico 2.035

156°) Klipauka Lewtak, Florencia 2.027

157°) Vidal, Claudio 2.025

158°) Ledesma, Tomás 1.962

159°) Poggi, Claudio Javier 1.958

160°) Bazze, Miguel Angel 1.953

161°) García Aresca, Ignacio 1.907

162°) Marín, Varinia Lis 1.885

163°) Marino, Juan 1.878

164°) Crescimbeni, Camila 1.842

165°) Polini, Juan Carlos 1.830

166°) Laciar, Susana 1.819

167°) Hein, Gustavo René 1.813

168°) Frigerio, Rogelio 1.778

169°) Sand, Nancy 1.777

170°) Alderete, Juan Carlos 1.717

171°) Gutiérrez, Ramiro 1.681

172°) Cleri, Marcos 1.618

173°) Frade, Mónica Edith 1.612

174°) Paponet, Liliana 1.596

175°) Caselles, Graciela 1.584

176°) Alonso, Constanza 1.576

177°) Stilman, Mariana 1.509

178°) González, Gustavo 1.436

179°) Santilli, Diego 1.427

180°) Santos, Gustavo 1.418

181°) Tonelli, Pablo Gabriel 1.415

182°) Rey, María Luján 1.408

183°) Orrego, Humberto 1.405

184°) Castets, Laura 1.399

185°) Mastaler, Magalí 1.351

186°) Coli, Marcela 1.346

187°) Villarruel, Victoria 1.331

188°) Chaher, Leila 1.316

189°) Aubone, Ana Fabiola 1.314

190°) Cisneros, Carlos Aníbal 1.274

191°) Angelini, Federico 1.273

192°) Pedrali, Gabriela 1.261

193°) Herrera, Ricardo 1.232

194°) Chumpitaz, Gabriel 1.221

195°) Sánchez, Francisco 1.216

196°) Bachey, Karina 1.190

197°) Amaya, Domingo Luis 1.131

198°) Souto, Natalia 1.107

199°) Aguirre, Hilda Clelia 1.045

200°) Parola, María Graciela 1.033

201°) Bárbaro, Héctor “Cacho” 980

Alvarez, Felipe 980

203°) Zabala Chacur, Natalia 947

204°) Estrada, Emiliano 935

205°) Cipolini, Gerardo 927

206°) Masín, María Lucila 880

207°) Obeid, Alejandra 858

208°) Quiroz, Marilú 830

209°) Baldassi, Héctor 824

210°) Romero, Jorge Antonio 822

211°) Lampreabe, Florencia 821

212°) Bormioli, Lisandro 790

213°) Rezinovsky, Dina 783

Barletta, Mario 783

215°) Salvador, Sebastián 762

Borda, Fabián Antonio 762

217°) Joury, María de las Mercedes 745

218°) Antola, Marcela 698

Alianiello, Eugenia 698

220°) Frigerio, Federico 682

221°) Núñez, José Carlos 681

222°) Britez, María Cristina 678

Morán, Micaela 678

224°) Herrera, Bernardo José 652

225°) Neder, Estela 642

226°) Piparo, Carolina 618

227°) Chomiak, María Luisa 604

228°) Pérez Plaza, Eber 591

229°) González, Alvaro 563

230°) Fernández, Agustín 560

231°) Ferreyra, Daniel 554

232°) Carrizo, Nilda Mabel 544

233°) Moyano, Nilda 524

234°) Besana, Gabriela 488

235°) Dantas, Pedro 421

236°) López Rodríguez, Dante 294

237°) Verón, Jorge 243

238°) Taccetta, Matías 187

238°) Schiavoni, Alfredo 162

239°) Yapor, Lucio 471

240°) García de Luca, Sebastián 125

241°) Tortoriello, Aníbal 18

242°) Monzó, Emilio 10

243°) Borrego, Victoria 7

244°) Montoto, María Luisa 6

Fernández Patri, Ramiro 6

246°) Daives, Ricardo 4

Ormachea, Claudia 4

Sotolano, María 4

Torello, Pablo 4

250°) Brambilla, Sofía 3

Massetani, Vanesa 3

252°) Arricau, Carolina 2

253°) Brue, Daniel –

Daldovo, Nelly Ramona –

Fernández, Carlos Alberto –

Kirchner, Máximo Carlos –

Navarro, Graciela –

Pereyra, Julio –

Yambrun, Liliana –