Alejandro Chini, encabeza la lista de concejales del sublema “Todos Juntos”, que lleva como candidato a intendente de Posadas a Pablo Velázquez. En una entrevista brindada al programa Horas de Periodismo (HDP) que se emite por MisionesCuatro contó que: “hace más de 12 años que venimos trabajando en la ciudad desde distintos lugares y con distintas temáticas. Entendemos que el trabajo social, comunitario, voluntario, demanda un sacrificio de las partes, a través de los talleres, capacitaciones, de la escucha constante y permanente, escucha que es vinculante, que nos permite trabajar con cada vecino de Posadas que nos cuenta que les pasa”.

Asimismo, agregó: “en este recorrido, vamos viendo que el vecino tiene muchas cosas para contarnos y enseñarnos. Fue mucho tiempo en que el vecino te da el aliento”.

“La gran demanda del vecino es eso, necesitamos que nos escuchen, poder decir que nos pasa. Entiendo que los que están en espacios de decisiones en la municipalidad tienen que decidir por cada vecino, pero también necesitamos ser escuchados, capaz que no necesitamos empedrado, capaz que necesitamos cloacas, redes de agua, de luz, el servicio de transporte que pueda ingresar después de un cierto horario”, declaró Chini.

En relación a la situación de la ciudad expresó: “Posadas creció mucho pero no se desarrolló, tiene mucho crecimiento, pero hay personas que están colgadas en la ciudad, no reciben más que la asistencia y no les alcanza”.

“Hay un modelo de gestión que no integra y los barrios se sienten abandonados”, precisó el candidato a concejal.