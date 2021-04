“En Derechos Humanos no había casi nada de la causa de Mario Golemba”, denuncia la familia

POSADAS. “Tuvimos charlas extrajudiciales de gente que habló, pero no se animan a declarar”, dijo Eliezer Golemba, el hermano de Mario Golemba, el joven desaparecido desde el 27 de Marzo del 2008 en una causa en la que están sospechados policías de Dos de Mayo, por presuntos apremios ilegales, asesinato y encubrimiento agravado.

En diálogo con MisionesCuatro este miércoles, Eliezer consideró clave que se garantice la protección a testigos y la reinstauración de la recompensa por datos que ayuden a esclarecer el caso, que será investigado como “desaparición forzada de personas”. Y reveló que, en el Ministerio de Derechos Humanos, “casi no hay nada de la causa de Mario”, según lo admitió la propia Ministra Graciela “Chela” Leyes.

Esta revelación golpea de lleno a los ex ministros Edmundo Soria Vieta y Lilia “Tiki” Marchesini, quienes precedieron a la actual responsable, Graciela Leyes, quien también admitió que no hubo acompañamiento de su gestión –y del Estado- a la familia Golemba, en los 16 meses que lleva al frente del organismo.

Por la “desaparición forzada” están señalados como responsables políticos, el ex gobernador Maurice Closs (actual senador por Misiones), el ex gobernador Hugo Passalacqua (diputado provincial y vicepresidente de la Legislatura), la ex vicegobernadora Sandra Giménez y el ex Ministro de Gobierno Jorge Franco (hoy diputado provincial).