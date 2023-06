En JxC, “Activar propone, la UCR espera y el PRO se esconde”

POSADAS. A escasos días de la definición de las alianzas y listas que van a competir en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en Misiones, en Juntos por el Cambio “Activar propone, la UCR espera y el PRO se esconde”, según detalló el periodista Pablo García en su columna, El Dato Político, para el Noticiero Central de MisionesCuatro.

Según García, “en la última reunión del partido Activar, (dirigentes) le dijeron a Pedro Puerta, Gastón Caballero, Germán Kiczka y Florencia Klipauka, que jueguen y les disputen la posibilidad de armar una boleta de consenso (a sus demás socios de JxC), pero que también busquen un plan b, como candidatear a Pedro Puerta para las elecciones nacionales”.

“Algunos sectores de la UCR le pidieron a Pedro que forme parte de una fórmula cruzada y plantarse ante la posibilidad del PRO de quedarse con (todas las principales candidaturas)”, contó García en base a sus fuentes y agregó que “llegaron llamados de los dos sectores del PRO (del larretismo y del sector de Patricia Bullrich), para que hable con los radicales, porque quieren que participe. Buscan una representatividad generacional”, argumentó García sobre el rechazo de la dirigencia nacional a candidatos muchos años en cargos.

En ese contexto, el senador Humberto Schiavoni “es el que se esconde, porque (el diputado nacional) Alfredo (Schiavoni) busca una boleta consensuada y estaría dispuesto a correrse de la discusión para buscar un cargo nacional si JxC tiene la posibilidad de gobernar el país”, argumentó el periodista.

El senador considera que tiene “la vaca atada, con la venia que le dio Patricia (Bullrich) a él y a (Martín) Goerling para que cierren una lista con él como candidato a la reelección en la senaduría por otros 6 años. Y con Goerling buscando la diputación nacional pese a que muchos desconocen quién es y cuál fue su paso y qué hizo al frente de la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá)”, planteó García.

No sin un dejo de ironía, García recordó que la candidata de Goerling para la intendencia de Posadas, Micaela Coria “perdió contra la candidata de Alfredo (Schiavoni) por más de 800 votos y supuestamente, él iba a traccionar votos de la EBY. Le vendió al PRO y a Bullrich, que tenían más de 80 mil votos en Posadas (con los relocalizados) de la EBY y al final fueron 1200 votos”, expresó el periodista.

“Humberto dice que ‘de la senaduría no me bajo’ y que es el candidato de Mauricio y Patricia”, detalló el periodista, añadiendo que el diputado provincial Ariel Pianesi que fue proclamado por la convención de la UCR como candidato a senador, “lo fue a ver a Humberto” para cerrar un acuerdo, e incluso “mandó mensajeros al sector de Activar en caso de que se cierre Humberto (Schiavoni)” y el ex presidente del PRO mantenga su candidatura a senador, pegado a la boleta de Bullrich.