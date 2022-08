En lo económico, “este momento es más difícil que 2001”, dijo Puerta

BUENOS AIRES. Invitado por el programa televisivo “Animales Sueltos” que conduce Alejandro Fantino y se transmite por América TV, el ex presidente Ramón Puerta no dudó en considerar a la presente crisis económica, como peor a la del 2001, que desembocó en saqueos y muertes de personas en todo el país.

En diálogo el panel de “Animales Sueltos”, Puerta insistió en que, en términos económicos, la presente crisis es más grave aún que la del primer año del siglo XXI. “En 2001 exportábamos energía, petróleo, gas y electricidad, no había inflación pero el 1 a 1 no aguantaba más (NdR, se refiere al Plan de Convertibilidad con paridad entre peso y dólar). Había que flexibilizarlo ya en 1999. Cuando Brasil devalúa, Argentina tendría que haberlo hecho porque perdimos competitividad”, detalló.

“Otra ventaja (del 2001 respecto del 2022): funcionaban los partidos políticos de la oposición y el oficialismo. Hoy tenemos una anemia de partidos: el radicalismo quizás sea el mejor estructurado, mi partido (el Peronista), en muchas provincias está en manos ajenas”, puntualizó el ex gobernador de Misiones.

La inflación con interés compuesto, que alcanza el 100%

Asimismo, la inflación presente es en realidad peor a la que se difunde, según explicó Puerta. “El gran problema económico nuestro, es la inflación. Y si la hacés con interés compuesto, porque con la inflación se está sumando mes a mes, y hay que aplicar uno sobre otro, (entonces) estamos en 100 (%). Es una inflación que en 2001 no teníamos. Y ahora importamos 2 mil millones de dólares de gas por mes, importamos petróleo y electricidad”, subrayó Puerta, en diálogo con Animales Sueltos.

Sin embargo, a diferencia del 2001, “tenemos ventajas. Hay una oposición que le da gobernabilidad, votamos el endeudamiento con el FMI, cuando el oficialismo se dividió. Hay una oposición mucho más madura con una visión de que este gobierno complete su mandato. Eso no pasó en 2001”, admitió Puerta, al tiempo que hizo una revelación sobre la última etapa del gobierno del radical Fernando De La Rúa.

“Parte de los saqueos ocurrieron en municipios donde los intendentes no podían pagar los sueldos. Yo era presidente del Senado y tuvimos una fuerte discusión con quien era Ministro (de Economía, Domingo) Cavallo. Les decíamos que había que tirar un cable a provincias y municipios y no aflojó, sobre todo después de que el Fondo les dijo que no (a un préstamo de 2 mil millones de dólares). Hoy tenés la ventaja de que el Fondo volcó al anterior gobierno y a este, cifras (importantes)”, detalló Puerta, sobre las ventajas de la actual coyuntura respecto del 2001.

“En un país que está con el 50% de pobres, no hay que jugar con fuego”

Consultado sobre si el país podría caer en una situación de anomia social (ausencia de normas), Puerta se mostró cauto y aseguró no poder aventurar qué podría ocurrir. “En un país que está con el 50% de pobres y en muchas provincias por encima, como Misiones, donde alcanza el 52%, no hay que jugar con fuego. Soy partidario de dar el máximo de gobernabilidad”, insistió el ex embajador argentino en España.

Ante la consulta sobre los recortes de partidas presupuestarias a las provincias, que busca implementar el ministro de Economía, Sergio Massa, Puerta advirtió que deben darse “recortes en un contexto integral. Hay que evitar el desbarajuste. Yo sugiero, antes de las elecciones, decir claramente qué se va a hacer”, pidió el ex senador, insistiendo en que la fuerza política que gane las elecciones, contará con “autoridad moral” para llevar adelante su plan de gobierno, habiéndolo anunciado antes.

“A 3 años de haber ganado las PASO, las medidas que tomaron no dieron resultados positivos”, insistió Puerta, en tono crítico al actual gobierno.

“En economía no hay resultados rápidos, es una cadena y con un plan”

En tanto, el ex presidente alertó sobre la posibilidad de que Massa no consiga cumplir con las expectativas que generó en un sector de la sociedad. “Desde la oposición observo que nombraron a un ministro (Massa) que generó una expectativa fabulosa, pero hay que mostrar resultados. En economía no hay resultados rápidos, es una cadena y con un plan. Acá se generó una expectativa que puede superar a los problemas de la realidad”, alertó.

En otro tramo saliente de la entrevista, Puerta habló de la importancia de presentar las propuestas de gobierno antes de las elecciones presidenciales, y anticipó que así lo hará el frente Juntos por el Cambio, la semana entrante.

“El kirchnerismo es la izquierda, el alfonsinismo y (el peronismo de los 70s), que ideológicamente es una visión de la economía distinta de la que pretendo. Pero acá el poder es Cristina (Kirchner)” con ideas “que son muy distintas de las del Peronismo Republicano, que forma un frente de Centro – Derecha”, analizó Puerta sobre las diferencias ideológicas del Peronismo Republicano con el kirchnerismo, lo que dio pie a su pedido de “volcar propuestas”.

La necesidad de presentar propuestas antes de gobernar

“El martes 16 (de Agosto) por la tarde, vamos a presentar (las propuestas), se reúnen las distintas fundaciones de Juntos por el Cambio, y van a surgir 5 propuestas que acordamos los cuatro partidos que somos cabeza de la conducción opositora. Y vamos a avanzar con otras 5 propuestas”, anticipó Puerta.

En esta línea, el ex gobernador consideró central llegar al poder con un programa de gobierno consensuado y coherente, para no repetir la mala experiencia del Frente de Todos, donde hay ideas contrapuestas sobre lo que hay que hacer en materia económica y en otras áreas del gobierno.

“La experiencia indica que, en 2015, la coalición de gobierno llegó sin un plan integral y sin una propuesta clara en economía. Y no denunció lo que recibió. Hoy las fundaciones vamos a hacer conocer 5 puntos que están totalmente estudiados y 5 más que están avanzados. Eso evita el problema que tuvieron en 2015”, enfatizó Puerta, recordando que él no formó parte de la campaña de Cambiemos, porque estaba en el espacio del Peronismo Federal.

Y sobre el final, Puerta habló sobre la interna en Juntos por el Cambio, reiterando una vez más que él prefiere que la coalición cambie de nombre a Juntos, “porque la gente se confunde” y asocia, “Cambio” con “Cambiemos” y con el PRO.

“El poder en (JxC) está repartido en cuatro cabezas: el Pro tiene tres candidatos a presidentes, los radicales tienen dos, Lilita (Carrió, la jefa de la Coalición Cívica) no sé, los peronistas tenemos uno que es Miguel Pichetto. De esa dirigencia, por consenso o por internas habrá una fórmula (presidencial) Pichetto fue candidato a vice y es nuestro candidato a presidente”, remató el ex gobernador.