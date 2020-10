“En los sectores más vulnerables”, el aborto clandestino “a veces significa elegir entre la cárcel o la muerte segura”, advierten

POSADAS. Tras conocerse la intención del gobierno nacional de presentar un proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), referentes feministas de Misiones pidieron que el proyecto sea integral y respete los lineamientos por los que hace 15 años viene luchando la Campaña Nacional del Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Es muy bueno que se presente el proyecto en el Congreso. La legalización del aborto es algo urgente, como muchas otras cosas. Va a garantizar la salud reproductiva de muchas mujeres, sobre todo las que están en vulnerabilidad”, planteó la docente Victoria Rosenfeld.

“Las que abortamos tenemos que dejar de ser estigmatizadas y perseguidas por la justicia. En los sectores económicamente más vulnerables, (el aborto clandestino) a veces significa elegir entre la cárcel o la muerte segura”, advirtió la profesora de Historia.

Por su parte, la referente feminista Stefani Dávalos, consideró al respecto del tema: “Celebramos que el presidente (Alberto Fernández) tome el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pero desde la campaña pedimos que sea una copia fiel del impulsado en la Campaña Nacional (por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito)”, recalcó Dávalos sobre el proyecto fruto de 15 años de lucha por el aborto legal en Argentina.

“Lo que se pretende es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para (no morir). Es un proyecto integral que abarca no sólo la instancia en la que una mujer, por los motivos que tenga, decida abortar”, enfatizó Dávalos. Al tiempo que ponderó que la mujer que decida abortar, cuente con “la seguridad en la salud pública. Y no sea criminalizada por esa práctica”, cerró.