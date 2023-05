En Misiones, “la idea es hacer una lista de consenso”, dijo Klipauka

POSADAS. La diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka (Juntos por el Cambio) se pronunció este martes por lograr una lista de consenso en la provincia, de cara a las elecciones nacionales, como ya se logró en los comicios del 7 de Mayo. Para la legisladora, el electorado misionero “está cansado” de los gastos electorales que son innecesarios –como por ejemplo, en una interna partidaria- y “no quiere que haya quiebres” en Juntos por el Cambio.

En diálogo con el programa TVA, Klipauka se refirió al escenario político vigente en Misiones, donde en Agosto y Octubre se votarán los cargos nacionales –senadores y diputados- con las elecciones generales que definirán al próximo presidente de Argentina, Klipauka se mostró a favor del consenso y de una lista de unidad en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Desde Activar apoyamos a todos los candidatos (presidenciales), porque entendemos que la unidad es el camino. JxC tiene que ser ese pilar y esperanza para los argentinos. Y desde la provincia apuntamos a una lista de unidad, de consenso como ya la hubo (en la elección) para gobernador”, precisó Klipauka.

De acuerdo con la diputada nacional, el partido Activar “siempre estuvo a favor de eso (del consenso) Estar peleados no es el camino y la gente no quiere que haya quiebres, y de gastos en la (política partidaria) ¿Para qué ir separados y tener gastos como en anteriores campañas? La idea es hacer una lista de consenso”, puntualizó la abogada.

“Estamos hablando de una lista conjunta, por medio de una encuesta de lo que la gente prefiere”

En cuanto a cómo definir los candidatos, Klipauka propuso el modelo adoptado por JxC en Córdoba, donde definieron a los mejores candidatos por encuestas internas, para así conformar una lista unificada. “Entiendo que la gente ya tiene elegidos a sus candidatos que son los que mejor nos representan dentro de JxC, (entonces) que sean los que podamos seguir defendiendo”, consideró.

“Estamos hablando de una lista conjunta, por medio de una encuesta de lo que la gente prefiere”, reiteró Klipauka, apuntando a la propuesta de realizar una “encuesta interna para ver quién mide mejor y poner (a los dirigentes con mayor intención de votos) como candidatos”.

En el tramo final de la entrevista, la diputada rechazó los planteos que sostienen que se podría repetir el resultado de las elecciones provinciales y municipales, donde se impuso el frente renovador. “Sabemos por qué tuvimos elecciones en mayo, porque la desdoblan. Se sabe que nn provincia no se vota igual que (cuando se disputan cargos nacionales) y seguimos con la convicción de que, a nivel nacional, JxC tiene una gran oportunidad de ser gobierno”, enfatizó.

“Sabemos que no es lo mismo que la elección provincial”, señaló la diputada, quien insistió en que en la renovación “desdoblan (las elecciones) porque no quieren quedar pegados al gobierno de Cristina Kirchner, pero a nivel nacional son los aliados del kirchnerismo. No confundamos y la Renovación desdobla para no quedar ligados al poder del kirchnerismo”, denunció la legisladora.

Sin embargo, Klipauka aclaró que, desde Activar, “sea quien sea el candidato, vamos a apoyar”.