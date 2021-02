POSADAS. Luego del escándalo de ayer, en la mañana de este jueves, la presidenta del PJ perteneciente a la lista 2 personería 1, se presentó nuevamente a la sede del partido con el objetivo de ingresar, sin embargo, debido a que hay un proceso judicial en curso, las autoridades policiales determinaron que nadie puede ingresar al lugar.

“Teniendo toda la potestad y posición para ingresar la policía no nos deja entrar. Hoy estamos acá en frente, aunque el acto importante se dio ayer”, sostuvo Bussetti, quien además agradeció a los medios por la cobertura.

Sin embargo, aclaró, luego de que algunos medios la señalaran como “interventora”, que no lo es: “Es un error conceptual de quien lo dijo, yo soy la presidenta del Partido Justicialista Nacional de la lista 2 personería 1”, y se despegó de la vinculación con José Luis Gioja.

“Con Gioja lo único que tenemos en común es que nacimos en la misma provincia. El día 15 de marzo del 2020, (él) usurpó nuestra corriente de Lealtad Justicialista, y se presentó una situación similar a lo que está pasando ahora”, aseguró.

La denuncia de hackeo

Bussetti, sostuvo que cuentan con toda la documentación que los habilita como representantes del PJ: “Ayer a la tarde cuando fui a contestar un escrito que recibí del expediente, no pude ingresar a mi correo electrónico y no pude contestar. Esto es gravísimo. Me hackearon el mail acá en la provincia de Misiones, y está yendo la información a otro mail. Por lo tanto, no puedo recuperar el domicilio electrónico certificado por todos lados”, denunció la abogada.

Por su parte, Lidia Ibarra, la Presidente del Consejo provincial del PJ, según la lista 2, expresó que “la expectativa es entrar en nuestra cede, trabajar con los compañeros. Y llegar al plano federal para que esto se libere”, comentó. “Quiero convocar a todos los compañeros de la provincia a que se acerquen, porque antes, nos lo habían prohibido”, sostuvo.

Los sectores en pugna por la conducción del PJ

Fuentes consultadas respecto del conflicto en el PJ Misiones, sostienen que Bussetti proviene de un sector ligado al sindicalista Luis Barrionuevo, quien fue interventor del PJ por escasos meses en Abril del 2018. Por entones, la intervención dictada por la jueza María Servini de Cubría se cayó en Agosto de ese año, gracias a un fallo de los camaristas Alberto Dala Vía y Santiago Corcuera, que fue emitido tras un dictamen del fiscal electoral Jorge Di Lello. De esa forma, Gioja –y el kirchnerismo-, pudieron reinstalarse en la presidencia del PJ Nacional.

Ahora bien, en oposición al sector “barrionuevista” está el grupo que encabeza el ex senador Juan Manuel “Juanchi” Irrazábal, quien, habría pactado con el “ala pejotista” de la Renovación, una lista de unidad, según indican las fuentes. “Juanchi” está debilitado en su conducción y está enfrentado al kirchnerismo misionero, que copó todos los cargos nacionales en la provincia.

El kirchnerismo va por todo en el PJ Misiones

Así, según personas con llegada a la interna del PJ misionero, aparece el tercer actor en el conflicto. Se trata de la agrupación que lidera la “camporista” diputada nacional Cristina Britez y su esposo Fernando Zamudio, el consejero de la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá). Por estos días, Yacyretá sería un organismo cooptado por la agrupación conducida por Máximo Kirchner y funcionaría como base política para el espacio. Ignacio “Nacho” Barrios Arrechea, el Director Ejecutivo de la EBY, mantiene estrecho vínculo con Cristina y Máximo Kirchner.

Los tres espacios aspiran a conducir el PJ Misiones de cara a las inminentes elecciones de 2021 y –más importante- las de 2023. Por lo pronto, Bussetti y su grupo están realizando recorridas por las distintas sedes provinciales cuyas autoridades están en disputa o “flojas de papeles”, como se dice en la jerga. Es claro que no responden al kirchnerismo, ni mucho menos a Gioja. Pero, al momento se desconoce qué grupo de la provincia, está fogoneando el reclamo de Busetti y su grupo.