“En Misiones y en la Argentina hace falta trabajo”, dijo Arjol

POSADAS. A cinco días de las elecciones legislativas, donde los misioneros irán a las urnas por tercera vez, en esta oportunidad para elegir 3 diputados nacionales que van a representar a la provincia, el candidato Martín Arjol visitó los estudios de Misiones Cuatro, donde habló de los problemas que tienen los misioneros y los argentinos y al respecto declaró: “hoy en Misiones y en la Argentina hace falta trabajo, no echar a la gente, hace falta que rediscutamos, en Argentina hay un 70 por ciento de personas que podían estar trabajando y no lo están, porque está más cómoda con un plan social o porque hay alguien que va a emplear y dice mejor me quedó así, contrato uno porque voy a tener doble indemnización y hay un montón de gente trabajando en negro”, declaró el candidato.

En ese sentido agregó: “no queremos sacar derecho, la gente que hoy no tiene derechos laborales, porque el que trabaja en negro y tiene un plan social no tiene vacaciones, no tiene posibilidad de tener una jubilación, no tiene los derechos de los trabajadores. Ahí decimos que Argentina tiene que rediscutir, como tiene que discutir la economía, como es el rumbo, si la economía va a empezar a fomentar el consumo vamos a ver una economía que marque un rumbo próspero que es impulsando la producción y la inversión”.

“Plateemos una discusión seria, porque las empresas se van a otras provincias, vamos a defender a los misioneros en estas asimetrías que tenemos con el Paraguay y Brasil y que hay que discutir, pero hay que hacer una discusión completa de porque las empresas se van a otras provincias”, expresó Arjol.

Federalismo

También se refirió a las críticas que recibió del oficialismo por haber recibido al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. “Como no voy a recibir a un gobernador de una provincia vecina que comparte conmigo el sueño del federalismo en la Argentina, mis mismos problemas estructurales, que nos preguntamos porque tenemos una represa y en nuestra provincia no hay luz. No entiendo a la renovación, no entender las cuestiones regionales, no es solo Misiones, es un norte grande que necesita cuestiones de infraestructura y eso lo vamos a lograr juntos, no solo con el gobernador de Corrientes, con el gobernador de Chaco, Entre Ríos, son de otra provincia”, manifestó el candidato.

En esa línea agregó: “ahí tenemos que discutir la Argentina que queremos, yo quiero una Misiones dentro de Argentina y la Argentina hablando de los problemas de Misiones. Eso lo vamos a hacer, pero no desde estas chicanas, que no sirven, no suman y que además es muy burdo pensar que lo que uno busca que la gente se quede sin trabajo”.

“En este modelo, hoy el 50 por ciento de los argentinos es pobre, de cada 2 argentinos 1 es pobre. La pregunta es ¿cómo hacemos para cambiar esta realidad?”, cuestionó Arjol.

Asimismo, señaló que Argentina tiene problemas estructurales “la pobreza, la inflación, la asimetría y la frontera no son temas nuevos”, precisó.

“Tenemos que animarnos a construir desde las diferencias, no hay una grieta política, hay una grieta moral”, agregó.

Además, recalcó la unión que existe dentro del espacio: “Juntos por el cambio está más juntos que nunca, estuve en Iguazú con Pedro Puerta y en otros lugares con Gustavo González, Martín Goerling, Walter Kunz, con todo el equipo eso va a dar un resultado contundente. No es el resultado de una persona, que me tocó encabezar, sino el resultado político que está demostrando madurez, que sabe el lugar que ocupa que es de oposición, pero que se anima a pensar en ser gobierno a nivel provincial y nacional”, manifestó Arjol.