En Oberá “hay más de 65 asentamientos, muchas veces, alentados por el PAyS”

OBERA. Con motivo del inicio de las sesiones ordinarias en el HCD obereño, Horacio Loreiro, formuló un durísimo análisis del discurso de apertura del intendente renovador Carlos Fernández, y de la crisis hídrica, energética y habitacional que padece la segunda ciudad de la provincia.

Respecto del inicio de las sesiones, Loreiro comentó a MisionesCuatro que “entraron muchos proyectos de Argentina Hace. Son convenios que tiene que firmar el intendente con Nación. (Se trata de) unos 6 proyectos concretos para Oberá, y los acompañamos”, contó el edil, aclarando que son convenios que no implican afectación de las arcas del municipio.

Carlos Fernández inaugura año legislativo 2021

Críticas al intendente y el problema energético de la línea 132

“Somos un poco críticos del discurso del intendente, de la semana pasada. Fue muy genérico y light. No entró casi en ningún detalle y no hay proyectos de inversión a futuro”, evaluó el concejal. Y remarcó: “El año pasado se invirtieron casi 20 millones de pesos en la compra de un predio para el parque industrial de Oberá, y no hemos hablado de la energía. Tenemos un problema gravísimo con la energía. Cada vez que llueve o hay un vientito, se corta la luz. Y se corta desde Gobernador Roca para acá. Hay 8-9 municipios que se quedan sin luz cuando se corta la línea 132”, puntualizó.

De acuerdo con este concejal, quizás no se vieron tantos problemas con los cortes de energía porque “hay deliveris que se alquilan, pero son onerosos. Necesitamos que EMSA invierta en la línea 132, para que se solucione el problema de Oberá”, remarcó Loreiro sobre la situación que padecen 11 municipios afectados por esta línea de alta tensión.

Horacio Loreiro – concejal de Oberá (JxC)

La proyectada construcción de una red troncal de agua potable

En cuanto a los problemas con el servicio de agua potable, Loreiro recordó en la época del gobierno de Mauricio Macri, que gestionaron un fondo de 4 millones para diagramar el ante-proyecto de construcción de la red troncal de agua. “Se hizo el anteproyecto, porque ni la CELO ni la municipalidad tenían la capacidad de pagar una consultora. Conseguimos ese dinero. Ahora sale la noticia de que se van a invertir 600 millones por la red troncal. Pero es un proyecto a futuro”, enfatizó.

Las intrusiones con crecimiento exponencial

Asimismo, Loreiro abordó el problema del déficit habitacional y las intrusiones en la Capital del Monte, y volvió a cargar contra el alcalde Fernández. “Tenemos un problema gravísimo con las intrusiones. En 2015 eran 27 asentamientos, totalmente irregulares. Con el tiempo se transforman en villas. Ahora el intendente se sorprende porque hay más de 65 (asentamientos)”, disparó.

“En gran parte, echamos la culpa a la intendencia municipal”, apuntó el edil, insistiendo en que el alcalde muestra desidia frente al problema.

Foto ilustrativa de toma de tierras en Villa Stemberg

Asimismo, Loreiro advirtió que “muchas veces el PAyS (Partido Agrario y Social) fogoneó las intrusiones. Lo hemos corrido al diputado (Martín) Sereno cuando vino a alentar intrusiones. Nos pareció decadente. Salimos nosotros a defender a la ciudad. No sólo se perjudicó a vecinos particulares sino también a los espacios públicos. Y es un delito”, relató.

“El intendente es muy benévolo. No actúa, sólo hace una denuncia formal ante la Justicia, que sabemos tarda muchísimo. En unos días, te intrusan 4-5 familias, pero a los días son 10-15 familias. Y al mes son 100 familias. Una vez que construyen un ladrillo, no lo sacás más porque ponen a los chicos de escudo”, lanzó el concejal, molesto con la gestión de Fernández en este tema. “Es un delito y el intendente local no actúa en consecuencia. Hay otros intendentes que actúan rápidamente. Convocan a un escribano y hacen un acta de no innovar y frenan las intrusiones”, precisó.

Según Loreiro, a 10 cuadras de la zona céntrica de la ciudad, “te encontras con villas en situación irregular, que nos preocupan muchísimo”, remató.