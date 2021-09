SANTA CRUZ. En el marco de la investigación judicial por la desaparición de Marcela López, quien lleva más de 104 días desaparecida en Río Gallegos, según la denuncia de un abogado, encontraron en una casa propiedad de Mario Alejandro Balado, varias cajas de aproximadamente 40 cm. por 25 cm. de alto, repleta de dólares termosellados con el sello del Banco Nación.

Según informó el medio Opi Santa Cruz, esto sucedió el 10 de julio de 2021, en medio de un relevamiento visual que hicieron familiares de la mujer desaparecida en el domicilio de Mitre 164 en Río Gallegos.

El hallazgo tiene un alto voltaje político. Es que Mario Balado, es un militante de La Cámpora, habría sido nombrado recientemente, junto con el también “camporista” Matías Bezi, como administrador de todas las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner.

De acuerdo a las denuncia que hizo el Dr. Jorge Trevotich, querellante en la causa por la desaparición de Marcela López en Río Gallegos, sucedieron graves hechos que, a continuación, detalló.

Marcela López – desaparecida en Río Gallegos

Búsqueda con perros y hallazgo de dinero turbio

En medio de una búsqueda de la mujer desaparecida con perros del adiestrador local Carlos Herrero, en la propiedad de José Luis Balado, esposo de Marcela López y tío de Mario Balado, llegaron al terreno en el que el propio José Luis le habría indicado a Trevotich, que es propiedad de su sobrino. Vale recordar, uno de los administradores de los Kirchner. Sería una de las casas emplazadas en ese terreno utilizado, convertida en depósito. Allí los canes reaccionaron como lo hacen cuando hallan restos humanos, drogas o dólares.

De acuerdo a lo expresado por Trevotich, luego de la reacción de los perros y a pedido de Rocío, una hijas de Marcela López, quiso entrar al inmueble. Pero en ese momento el abogado de José Lui Balado, un hombre de apellido Ortíz, presente en el lugar, lo amenazó. Siempre según la denuncia recogida por Opi Santa Cruz.

La casa en la calle Mitre en Río Gallegos en el momento del allanamiento – Gentileza Mirtha Espina

Pedido infructuoso a la jueza Lestón para que allane la propiedad

Así, de acuerdo con el citado medio, Rocío entró alumbrándose con un celular, buscando prendas de su madre (Marcela López). Y encontró un montón de cajas apiladas, las cuales cuando fueron abiertas por Herrero -que ingresó junto con Rocío- mostraban fajos de dólares termosellados. Ambos mostraron este hallazgo al abogado Trevotich. En este momento, José Luis Balado, se desmayó, según el abogado.

“Los dólares estaban termosellados y como ‘sucios’, pero dejamos todo en el lugar”, dijo el abogado. “Hicimos una presentación ante la jueza Valeria López Lestón pidiendo un allanamiento. Ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares”, reveló Trevotich sobre el accionar de la jueza que sería una familiar de los Kirchner.

Asimismo Trevotich añadió: “En ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí, me iba a cagar a trompadas”. Con esto, el abogado puso de relieve el cambio de actitud del dueño de casa entre ese día y la noche anterior, cuando encontraron esa fortuna guardada en cajas de oficina.

La casa en la calle Mitre en Río Gallegos en el momento del allanamiento . Gentileza Mirtha Espina

Montaron guardia para comprobar si sacaban los fajos de billetes

Posteriormente, ante la posibilidad de que alguien sacara las cajas con dólares de allí, Trevotich junto con la hija y las nietas de Marcela López, instalaron una vigilancia que dio resultado positivo. Es que esa noche, a pesar de que en ese momento había restricción de circulación hasta las 18 hs, tres personas que se movían en un Chevrolet Corsa gris comenzaron a retirar las cajas de la casa. Esto ocurrió alrededor de las 20 hs. de ese día, según el mencionado portal santacruceño.

Este retiro de las cajas con los fajos de dólares termosellados quedó registrada en un video que la querella por la desaparición de Marcela López. pidió anexar a una causa denunciada en el Juzgado Federal de Río Gallegos.

Tras la negativa de la jueza López Lestón de continuar con los allanamientos en la búsqueda de identificación de restos humanos en el terreno de Balado, más los dólares que la justicia se negó a secuestrar en allanamientos, la querella pidió la separación de la magistrada. Por eso, la jueza temporalmente aparece separada de la causa.

La teoría del abogado Jorge Trevotich, es que la desaparición de Marcela López guarda relación con el hallazgo de estas cajas con dinero sucio. Estos dólares podrían provenir de actividades ilegales (lavado de dinero o narcotráfico), en virtud de la forma en que estaban escondidos. Es decir, en un inmueble abandonado usado como depósito, que sería propiedad de Mario Alejandro Balado. En otras palabras, en un inmueble del sobrino de José Luis Balado –la pareja de la desaparecida.

Cabe destacar que Trevotich afirma que tiene en su poder, grabaciones en las que Balado señala a su sobrino –el administrador de los Kirchner- como el propietario del inmueble. Y de todo lo que había adentro.