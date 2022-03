BUENOS AIRES. La Mesa de Enlace que integran las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, manifestó su rechazo al cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja anunciados este domiungo por el Gobierno nacional.

Según trascendió es una decisión para subir las retenciones en ambos subproductos, al 33% -actualmente tributan un 31%- al igual que paga el grano de soja. Por dicha razón, pidieron la intervención del Congreso en la materia, según publicó este lunes, el diario La Nación. Una orden de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura que conduce Julián Domínguez, confirmó el incremento en la alícuota que ocurre en un contexto de suba internacional de precios de granos, commodities y combustibles por la invasión de la Federación Rusa a Ucrania –uno de los mayores productores mundiales de trigo y girasol.

“Sin reglas claras se hace muy difícil seguir trabajando para generar alimentos”

“Rechazamos totalmente el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja anunciados ayer por el gobierno. Efectivamente, la historia reciente marca que, después de este tipo de medidas, viene un nuevo esquema de retenciones. Por estas razones convocamos a las fuerzas políticas legislativas a poner un orden institucional sobre la legislación en materia de impuestos a la exportación”, expresaron en un comunicado las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace.

Para las entidades ruralistas, esta medida, “sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores”.

Foto: TN

En la misma línea, agregaron que son señales que trasmiten “falta de confianza y de previsibilidad en todos los actores de la cadena”, agregaron. “Sin reglas claras, y con mensajes contradictorios constantes, se hace muy difícil seguir trabajando para generar alimentos y sacar adelante a la Argentina”, dijeron las cuatro entidades.

Domínguez había prometido que no habría subas en las retenciones

Cabe recordar que hace menos de dos semanas, durante una conferencia de prensa organizada en la sede de su cartera, Domínguez prometió que no habría aumento en las retenciones. “No va a haber cierre de exportaciones. Y no va haber aumento de retenciones. Son decisiones que el Presidente definió como eje de trabajo. Y son tareas que me delegó. Hay que despejar incertidumbres y miedos, estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”, insistió el ministro. La medida anunciada deja descolocado al ministro.

Este viernes, cuando circularon rumores de incrementos de los derechos de exportación al doble para trigo y maíz -hoy tributan 12%- voceros de Domínguez volvieron a negar cualquier incremento de la carta de las retenciones.

Según estimaciones fiables, el Gobierno recaudaría US$ 410,2 millones extra con estos dos subproductos por esta suba de las alícuotas.

Es dinero al cual el gobienro recurre para enfrentar importaciones en un momento de escasez de dólares. Ello pese a que la exportación ingresó un nivel récord de divisas en 2021 con US$ 32.807.933.377

El riesgo de desindustrialización

En un comunicado conjunto, las bolsas de cereales y comercio de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe expresaron su preocupación por el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja.

“Si además, dicha medida trae aparejado un potencial aumento de las retenciones, su consecuencia será incentivar a la desindustrialización, desalentar la producción y frenar el ingreso de divisas de uno de los sectores que más aporta a la economía del país”, señaló el comunicado.

“La seguridad jurídica, con reglas estables y previsibles, es la base necesaria para un desarrollo económico sustentable a largo plazo. Y una medida de estas características, no solo por lo intempestiva, sino por su impacto negativo en la producción e industrialización de la oleaginosa, afecta directamente este presupuesto, generando efectos contrarios al objetivo buscado”, advirtió la Mesa de Enlace.