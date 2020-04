Escándalo por presunto clientelismo en comedor de la CCC

POSADAS. Un escándalo de proporciones mayúsculas estalló este jueves, con el video grabado por una persona que depende de un comedor “Los Peques en Mi Casa Son Felices” de la chacra 147, en el que aparece la encargada amenazando con el quite de alimentos y planes sociales a las personas que no acudan a una reunión política.

El clientelismo no se toma cuarentena El clientelismo no se toma cuarentenaDifundieron un video donde una dirigente de la Corriente Clasista y Combativa convoca a una reunión en plena cuarentena y amenaza con quitarle los 'beneficios' a quienes no asistan. Posted by Misiones Cuatro on Thursday, April 16, 2020

“A las 3 de la tarde se va a hacer la reunión. Y el que no viene será sancionado. No tienen bolsas de mercadería, no tienen puestos de barrido, y no tienen ningún beneficio”, se la observa decir a María Almirón, la encargada en cuestión, hablando a la cámara de un celular en un claro tono intimidatorio.

En el lugar, durante esta reunión que tuvo lugar este miércoles, se puede observar a varias personas y niños, sin tapa-boca y a escasa distancia entre sí, lo que contraviene la cuarentena obligatoria y las medidas de distanciamiento social recomendadas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Las explicaciones de la encargada

Luego, al ser consultada por MisionesCuatro sobre las amenazas, Almirón aseguró que se trataba de una broma interna que trascendió. “No era para que lo viralizaran”, se escudó la encargada, quien insistió en que no maneja la distribución de planes sociales. Al tiempo que pidió disculpas por la situación al Ministerio de Desarrollo Social, que provee de alimentos al comedor, a través de la cocina centralizada.

Sin embargo, “María”, una integrante del grupo de este merendero, aseguró que esto “fue una amenaza” y que es frecuente que “ocurra eso”. “Si no vas a las reuniones te quitan el barrido y la comida. Cada reunión otorga puntos y si no vas, no sumas puntos”, lanzó la mujer. Aquí se produjo un cruce entre ambas mujeres, con la encargada diciendo que “María” tuvo una mala actitud y esta última respondiendo que la primer era “prepotente”.

La palabra de Mazacote

Por su parte, el fundador y referente de la CCC (Corriente Clasista y Combativa) en Misiones, Felipe Mazacote, habló con MisionesCuatro al respecto del caso, y, como se esperaba, rechazó de plano que se esté haciendo clientelismo político desde la organización. “Tratamos de organizar a la gente para que luche por sus derechos. La compañera dijo equivocadamente esto. Tenemos muchos comedores y de la forma interna de actuar, no sabemos”, aseguró.

Al respecto, Mazacote anticipó que seguramente, se le quitará la administración del comedor en cuestión a esta mujer. “Por la ética nuestra, tenemos que tratar que el comedor función en otro lugar. Si la compañera Loli se maneja así, el comedor no puede funcionar ahí”, sentenció.