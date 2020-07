Estados Unidos: Biden anunciará a su compañera de fórmula

“Voy a realizar la elección en la primera semana de agosto. Prometo que lo haré saber cuando lo haga”, aseguró el candidato demócrata, según informó el diario The Washington Post.





Entre las posibles dirigentes, analistas y periodistas estadounidenses han destacado a tres de sus ex rivales en las primarias -las senadoras Kamala Harris, Elizabeth Warren y Amy Kloubchar-, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, la ex candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams, la exasesora de seguridad nacional Susan Rice, y las también senadoras Catherine Cortez Masto y Tammy Baldwin.