Ex combatiente de Malvinas opinó sobre la diputada que lució una remera con la bandera británica

El accionar de Sawicz tuvo gran repercusión, inclusive en los medios nacionales, convirtiéndose en el blanco de todas las críticas, especialmente de organizaciones de excombatientes de la Guerra de Malvinas.

En ese marco, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Misiones emitió un comunicado al respecto y pidió que se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes. También señaló que la flamante diputada “pidió perdón y disculpas a los ex combatientes”.

Veteranos de Malvinas de Misiones y Posadas se presentaron en el despacho de la Diputada Norma Sawicz pidiendo explicaciones del porque juro con una remera con la bandera Pirata;"no me di cuenta,les pido disculpas a ustedes y a los familiares" (sigue) pic.twitter.com/eTU3kkCrzD — Saul 🇦🇷 Malvinas Argentinas 🇦🇷 (@Saul27789963) December 13, 2021

Misiones Cuatro dialogó con Mario Jara, ex combatiente de Malvinas quien al respecto declaró: “creo que no era el momento. Si bien estamos sorprendidos, no debemos ofendernos que muchos funcionarios provinciales han hecho cosas peores, será porque no lo vivieron o no lo sienten de esa manera como lo sentimos nosotros”, expresó.

“Por supuesto que le tengo importancia a eso, es una más de la cantidad de gente que no está de acuerdo con nuestra misión”, declaró Jara.