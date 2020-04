Ex ministra con dengue pide “menos discursos” y más acción contra el mosquito

POSADAS. La ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia “Tiki” Marchesini, reveló este miércoles que se contagió de dengue, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, pese a vivir en pleno centro de la capital provincial.

“A pesar que llevo la vida con alegría hay cosas que me ponen de muy mal humor. Tengo Dengue. Vivo a media cuadra de la Municipalidad y de la Casa de Gobierno. A nuestro patio lo mantenemos siempre. Los vecinos del Edificio Mercurio, Tahona (panadería), y Migraciones? No sé. A Prefectura (el hotel del casino de suboficiales) puedo ver desde el patio lo demás no. Ojalá vean este posteo las personas que deben verlo…”, planteó con una mirada crítica sobre los controles oficiales de la campaña contra el dengue, y obviamente también con el compromiso social de sus vecinos del centro.

Pero la directora y actriz de teatro se mostró optimista, sentada en una reposera, en el patio de la histórica casa familiar de la calle San Martín de Posadas. “…Y a pesar de todo para adelante. Siempre para adelante. Gracias a todxs por los saludos, soy una mujer fuerte”, tranquilizó Marchesini en su posteo de Facebook.

Pero siempre polémica y mordaz, la dirigente renovadora K, Tiki Marchesini, reclamó más compromiso a sus “cumpas” del Gobierno municipal y provincial en la lucha contra el dengue: “Pero me pregunto, ¿si me pasa a mí qué será en los barrios?. ¿O en el resto del casco céntrico?. Hay que ser responsables de los roles en la política y no dedicarse a bellos discursos”, reclamó.

