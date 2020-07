Excarcelaron a allegado de un ministro del STJ acusado de violar a su hija

POSADAS. Un allegado de un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ o STJM), fue excarcelado en forma express en una causa por abusar sexualmente de su propia hija de 6 años, la cual ratificó la denuncia en Cámara Gesell. Así lo reveló el penalista Hugo Zapana, abogado de la madre de la víctima, quien cuestionó en duros términos la decisión del juez de instrucción nro. 1, Marcelo Cardozo, de otorgar la excarcelación en menos de 5 minutos y sin siquiera avisar a la fiscal, sobre la presencia del acusado en la instancia de indagatoria.

En diálogo con MisionesCuatro, Zapana reveló que presenció la declaración en Cámara Gesell, en el marco de la causa por “abuso sexual agravado por el vínculo” que surgió con las revelaciones de la víctima a su abuela y a su madre. “Este caso nos trae a la memoria otro hecho que hace 8 años que no llegó a juicio”, dijo Zapana recordando el escandaloso caso contra el hijo de la abogada del Iprodha, Silvina Ramos, también por abuso sexual intrafamiliar.

“El imputado se presentó espontáneamente. Pese al pedido de captura, el juez lo indagó a las 19 y a las 19.05 ya estaba libre. Y no hubo notificación a la fiscalía. Lo excarcelo sin vista fiscal, lo indagó sin intervención de la fiscalía”, denunció Zapana, añadiendo que, al preguntar por este sujeto, le informaron que tiene nexos con un Ministro del STJ. “Es un hijo o pariente del poder, tiene relación con uno de los hijos de un ministro del STJ”, recalcó Zapana.

Según Zapana, “al representante del ministerio público fiscal, lo dejaron pintado. Jamás conocí una excarcelación o libertad sin consulta a la fiscalía”, subrayó Zapana. Y añadió: “Es un leading case. La fiscal planteó la nulidad de la libertad y tardaron no sé cuánto en rechazarla. Y ahora planteó una apelación”, sostuvo.

“Todo esto, (lo averigüé) en 2 minutos, en la Cámara Gesell, cuando pedí prestado el expediente. No quiero pensar lo que descubriré cuando acceda al expediente”, añadió el abogado, insistiendo en que hace semanas que no tiene acceso al documento.

Repreguntado, Zapana admitió: “Quedé conmocionado cuando empecé a ver el expediente. Leí el recurso de nulidad de Fiscalía y la resolución del juez. Y me puse a escuchar la Cámara Gesell y estar atento a lo que la nena comentaba del ataque sexual que había sufrido”, comentó el abogado.

En cuanto a la consistencia del relato de la niña, Zapana explicó: “Presencié la primer Cámara Gesell, en el caso de los transportistas. Tengo 15 años de experiencia. Y la psicología del testimonio permite tener presente (cuando) los declarantes dicen la verdad y (cuando) no dicen la verdad. En este caso, la niña fue contundente. Señaló las circunstancias, dónde fue y qué le hizo el padre. No me cabe duda que el acto se cometió más allá del halo de protección lamentable del que goza el acusado”, bramó.

Para Zapana, “en ese juzgado (el que preside Marcelo Cardozo), no somos todos iguales ante la ley. En esta causa se podría decir que hubo excarcelación express y per saltum, porque la saltearon a la fiscal. (Lo ocurrido) es aberrante, lamentable, ilegal y demuestra la connivencia que hay entre determinados espacios de poder y los operadores judiciales”, fustigó Zapana.

“Tendría que estar en el expediente que la fiscal, como representante de las víctimas, debería haber sido notificada y consultada de la declaración indagatoria”, insistió Zapana y, lúgubre, aclaró: “Espero no terminar con un tiro en la cabeza”.