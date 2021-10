Exigen a la Justicia, proteger el Memorial de las Piedras vandalizado por kirchneristas

BUENOS AIRES. En un comunicado emitido a la opinión pública los diputados nacionales Waldo Wolff y José Luis Patiño, la candidata a diputada nacional Sandra Pitta y el candidato a legislador de la ciudad Yamil Santoro, reclamaron la resolución de la medida cautelar para proteger el Memorial de las Piedras, en recuerdo de los fallecidos por coronavirus (Covid-19), que fue vandalizado este domingo en Capital Federal.

Este lunes, después de los incidentes registrados en Plaza de Mayo, el juzgado a cargo de la medida, solicitó se libren oficios a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y al Gobierno de la Ciudad para que informen “de qué manera se están protegiendo las piedras que fueron colocadas en la Plaza de Mayo”. No obstante, la resolución de fondo sigue pendiente, plantearon los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Vale recordar que los cuatro referentes presentaron el 17 de agosto pasado, con patrocinio del abogado Christian Cao, una medida cautelar ante la justicia que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4. Esta solicita que las piedras puestas por todos los ciudadanos en conmemoración a sus víctimas “se conserven, garanticen y resguarden (…) hasta que sean repuestos en el Memorial”.

La medida tiene por finalidad garantizar el acceso libre a las piedras, en un espacio público con libre circulación y a fin de que todos aquellos que quieran hacerlo, puedan rendirle homenaje libremente a sus fallecidos.

Yamil Santoro, uno de los firmantes, afirmó al respecto que: “El Memorial de las Piedras ya forma parte del acervo cultural y de los derechos de todos los argentinos, necesitamos urgente medidas que impidan su vandalización. No queremos ver nuevamente a gente caminando encima de la conmemoración a los más de 115 mil muertos argentinos por Covid”, sostuvo.

El planteo de los dirigentes de JxC

A continuación, los planteos difundidos por los dirigentes opositores respecto de la protección del Memorial de las Piedras.

Reclamamos la pronta resolución de la medida cautelar para proteger las piedras en memoria de los fallecidos por COVID. Nos debemos como argentinos el respeto a la memoria de los que ya no están y al dolor de los quedamos. A los que no pudimos despedir por las restricciones sanitarias debemos honrarlos, y así recordarnos como sociedad aquellas decisiones que no deben pasar nunca más, para que sus muertes no hayan sido en vano.

A fin de resguardar su memoria, solicitamos desde el primer momento una medida cautelar a la Justicia para evitar que se apropien de las piedras. Y de ese modo valorar la importancia que tiene cada una de ellas, que simbolizan a las más de 115.000 personas que han sido víctimas del COVID y de la mala praxis del Gobierno Nacional.

Sin embargo, la Justicia Federal, que se declaró ya competente al entender que es un tema vinculado al gobierno nacional, avanzó lentamente para proteger este memorial, a pesar de las reiteradas insistencias por parte nuestra para apurar su definición.

“El gobierno nacional miró para otro lado mientras pisoteaban las piedras”

Sumado a eso, el gobierno nacional miró para otro lado mientras pisoteaban las piedras, en lugar de ser garante, como se había comprometido oportunamente. Miró para otro lado, mientras personas vinculadas al partido presidido por Alberto Fernández, deshonraron a nuestros muertos durante la marcha del 17 de octubre.

Creemos que la decisión de qué hacer con las piedras nos corresponde a los familiares y amigos. Por ello le hemos exigido originalmente al Presidente de la Nación que no mueva las piedras y que, tras moverlas, garantice su disposición y conservación en un espacio de acceso público para que todos podamos rendirles homenaje libremente sin riesgo a atropellos o ataques como los vistos recientemente.

Lo que tenemos claro es que la demora en resolver lo solicitado tanto por parte de la justicia contencioso administrativa como del gobierno nacional, promueven el contexto para que hechos como el de ayer lamentablemente sigan ocurriendo.

Reiteramos, una vez más, nuestro pedido de acción, por respeto a los que ya no están y por empatía con el dolor de los que seguimos.