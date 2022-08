Fernández Meijide: “Néstor Kirchner se llevaba muy bien con los militares en Santa Cruz”

MADRID. La ex diputada nacional y actual presidenta honoraria del Club Político Argentino, Graciela Fernández Meijide, dio una entrevista a un medio español en la que liquidó al matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por su vinculación tardía a los Derechos Humanos. La histórica referente que integra la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y que sufrió la desaparición forzada de su hijo de 17 años durante la última Dictadura Cívico Militar, cuestionó sin miramientos al matrimonio Kirchner. “Son unos miserables. Cuando viene el kirchnerismo terminan apropiándose de un tema en el cual nunca habían tenido nada que ver”, fustigó.

Según publicó Clarín, Fernández Meijide brindó una entrevista a al medio español Jotdown, en la que fue lapidaria con Néstor y Cristina Kirchner. Ante la consulta de la periodista sobre “la relectura de los años setenta” y la reedición en 2006 del “Nunca Más” con un nuevo prólogo, la exdiputada del gobierno de la Alianza no se guardó nada.

Néstor Kirchner “tenía el voto de la familia militar, lo que le permitió ser gobernador“

Los Kirchner “son unos miserables. El no haber participado para nada en todo lo que fueron las instancias de la verdad y la justicia, tanto en la CONADEP como después en el juicio, todo eso en que los peronistas no tuvieron nada que ver, por lo menos los peronistas líderes, y cuando viene el kirchnerismo terminan apropiándose de un tema en el cual nunca habían tenido nada que ver, nada que ver”, denunció Meijide.

“Al contrario, Kirchner se llevaba muy bien con los militares en Santa Cruz, muy bien. De hecho, tenía el voto de la familia militar, lo que le permitió ser gobernador. Después de eso quisieron ponerle su impronta a algo en lo cual nunca habían estado. Y hay algo más, el informe ‘Nunca Más’ no es literatura. Es durísimo de leer. Yo no sé cuánta gente lo leyó, todo el mundo lo tiene. Pero leerlo a fondo es… Pero no tuvimos peronistas en la CONADEP”, sentenció la ex diputada nacional.

Pidió una revisión de la historia de los 70s contada por el kirchnerismo

En esta línea, Meijide disparó munición gruesa contra el matrimonio que gobernó el país entre 2003 y 2015. “Es muy notable cómo ellos después se dieron cuenta de que el tema de los derechos humanos era un buen tema para hacerse conocer desde la gran vidriera que es Buenos Aires. (Néstor) Kirchner había ganado con el 22% de los votos, era un ilustre desconocido”, resaltó la referente de la CONADEP, sobre el proceso eleccionario que llevó a Néstor al poder, no sin el apoyo político de Eduardo Duhalde.

Ante la consulta sobre las “generaciones que tienen un relato de esos tiempos a través de esa rescritura kirchnerista”, Meijide no dudó en solicitar una pronta y urgente revisión de la historia contada por el oficialismo K. “Me di cuenta de que la CONADEP no había sido bien relatada y me puse a escribir ‘La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina’. Y para ponerme a escribir tenía que empezar desde lo que habían sido los comienzos de los organismos de derechos humanos”, relató Meijide.

Néstor Kirchner con Hebe de Bonafini

En esa línea, argumentó: “Cuando vi que se armaba este pensamiento del espejo retrovisor tan retrógrado, al mismo tiempo la idea de que todo lo que pasó en los ’70 fue bueno, junto con la heroificación de los que lucharon en las organizaciones armadas, yo me prometí que iba a pelear contra eso, contra cualquiera al que oyera hablar de la legitimidad de la violencia como herramienta de la política”, sostuvo.