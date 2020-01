Fin de la austeridad renovadora: nombraron a Daviña al frente de la Aedit

POSADAS. En el año 2016, el entonces gobernador de la provincia Hugo Passalacqua firmó el decreto 913 congelando los nombramientos en el Estado y eventuales aumentos del gasto en salario y personal. Con la medida, la Renovación K buscaba la “racionalización de recursos humanos”.

Bajo esa premisa de austeridad renovadora, que posteriormente se convirtió en un “meme” viral y recorrió las redes sociales bajo el lema “la cosa no está fácil, no está fácil mismo”, Passalacqua se excusaba en el año 2016 manifestando: “Se trata del congelamiento de la plata del Estado de acá a fin de año, con lo cual no puede entrar absolutamente nadie más. Es una medida que había que hacerla. Nosotros no queremos echar a nadie, pero estamos los que estamos y tenemos que rebuscarnos con lo que tenemos”, había comentado a la prensa.

Con la asunción del –mismo, pero- nuevo gobierno que ahora encabeza Oscar Herrera Ahuad, esa premisa de austeridad parece haberse “suspendido”.

MisionesCuatro.com no pudo confirmar si el decreto 913/16 fue descartado, cancelado o suspendido, aunque si se confirman nuevos nombramientos en cargos que habrían quedado vacantes con el recambio de autoridades.

Es así que por el decreto Nº39 el empresario inmobiliario Nicolás Daviña, ex diputado provincial del Frente Renovador K y Miembro del Consejo de la Magistratura fue nombrado como presidente de la Agencia Ejecutiva de Desarrollo e Innovación Tecnológica (AEDIT).

Según el documento, el joven dirigente K “reúne las condiciones de idoneidad necesarias para empeñarse con responsabilidad y eficiencia en la función” y estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y tecnología, que hoy dirige Miguel Sedoff. Pero ¿cuál sería el trabajo específico que el corredor inmobiliario irá a desempeñar?

