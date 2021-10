Florencia Klipauka irá al Congreso para ser “la voz de los misioneros”

A escasas semanas de las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, Misiones Cuatro dialogó con el diputado provincial electo de Activar, Germán Kiczka y Florencia Klipauka, candidata a diputada nacional, para que brinden detalles sobre los diferentes recorridos que hicieron estos últimos días en varias localidades.

Ambos dirigentes expresaron el gran recibimiento de los vecinos y, tras escuchar sus problemáticas, Florencia Klipauka Lewtak manifestó que irá al Congreso para “luchar por los misioneros” que día a día padecen muchas problemáticas, como es la falta de empleo.

Una de las localidades visitadas por los dirigentes de Activar fue Wanda: “Estuvimos acompañando a nuestro candidato a intendente Julio Tessari”, declaró a este medio Germán Kiczka.

Además, contó que Florencia Klipauka se trasladará a 25 de Mayo, para recorrer la zona con Pedro Puerta y Martín Arjol.

Consultado sobre cómo fue el recibimiento de los vecinos, expresó: “en nuestro caso la recepción es genial, acompañamos a Julio caminando los distintos barrios y el centro de la ciudad. La recepción para con él y Florencia era muy linda, a Florencia la conocían, la querían saludar”, declaró Kiczka.

Asimismo, manifestó: “la gente nos da su apoyo, nos pide un cambio, quieren una provincia mejor, algunos que otros nos cuenta problemas particulares. Habiéndolos escuchado tenemos una visión clara y una proyección hacia donde tenemos que apuntar”.

En esa línea, mencionó que los problemas que más preocupa en la provincia es la falta de agua y energía eléctrica.

En ese sentido, el diputado electo señaló que Florencia Klipauka “es la que va a ir a poner la voz en el Congreso porque a los misioneros no nos están escuchando. Ella y Martín, que encabeza la lista, van a ir a luchar por los intereses de los misioneros. Tenemos muy claro el compromiso y la responsabilidad”, manifestó Kiczka.

Por su parte y-en esa misma dirección-la candidata a diputada nacional Florencia Klipauka dijo que se necesita “escuchar a la gente y buscar una solución para cada caso”.

Sobre a su rol de candidata y dirigente manifestó: “Tenemos muy claro el compromiso y la responsabilidad de ser la voz de los misioneros que conocimos y que estamos volviendo a ver”.

En referencia a la juventud y su rol importante en la sociedad, manifestó: “los jóvenes tienen muchas ganas de estudiar y trabajar, lo venimos escuchando en toda la provincia y como joven siento lo mismo que ellos, muchas ganas de salir adelante. Eso es el motor que te lleva a meter ficha”, señaló.

Con respecto a las necesidades de la juventud actualmente expresó: “lo vivo en carne propia, sé lo que es la falta de trabajo, de estabilidad, es lo que más preocupa a los jóvenes hoy día”, agregó la candidata.

“La misma problemática que tenemos los jóvenes la tiene la gente que perdió su trabajo. Yo estoy acá para trabajar por ellos, voy a ir al Congreso a trabajar por los jóvenes, por los de una franja etaria que perdió el trabajo, los jubilados. No me canso de recorrer la provincia. No está fácil, por eso estoy acá para ir al Congreso a luchar por ellos”, manifestó Florencia Klipauka.