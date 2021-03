BUENOS AIRES. Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez, afirmó este lunes en TN que si hubo corrupción en la causa que investigó la Ruta del Dinero K tienen que haber funcionarios involucrados. “Si hay corrupción tiene que haber una parte de funcionarios. Es cortito esto”, afirmó el joven también condenado por lavado de activos, en la causa conocida como “La ruta del Dinero K”.

Y el martes, fue más allá y evaluó que los dirigentes kirchneristas salieron a repudiar la condena a Lázaro, “porque Florencia Kirchner, no tiene fueros como Máximo Kirchner” y por tal motivo, la vicepresidenta Cristina Kirchner -procesada como jefa de una asociación ilícita dedicada a sobrefacturar obra pública de Vialidad-, “debe estar preocupada” por sus hijos.

En una extensa entrevista con Nicolás Wiñazki por TN, este lunes, Báez contó que, con su padre, sentenciado a 12 años de cárcel en la misma causa, viene “hablando desde hace tiempo, intercambiando mensajes”. “Desde que vine para esperar la condena y estar con los abogados empecé a verme con él bastante seguido, así que hemos tenido charlas interesantes”, contó.

Al respecto, dijo que Lázaro Báez dejó en claro “cuál era el rol de cada hijo” en el entramado empresarial y el lavado de activos. “Es lo que le pedía, nada más que eso”, anotó.

Lo que dijo de la corrupción con la obra pública

Sobre la corrupción en la obra pública durante la gestión kirchnerista, Leandro Báez dijo es “otra causa paralela”, pero afirmó que “el delito precedente” al caso porque se lo condenó “todavía está en pleno juicio”. Con esto, Leandro hizo referencia a la resonante causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner, junto a Julio De Vido, José López y otros ex funcionarios, están procesados por integrar una asociación ilícita dedicada a sobrefacturar contratos de obra pública, no controlar la ejecución y cobrar coimas a empresarios cercanos al gobierno kirchnerista.

Leandro dijo además que llegaron tarde las defensas que hicieron de su padre dirigentes kirchneristas como el senador Oscar Parrilli, quien dijo que a Lázaro Báez lo condenaron por morocho.

“El primero (en salir a hablar) fue Parrilli. Creo que se acordaron tarde. Me hago cargo de lo que digo. Capaz que mi error es decir lo que uno piensa y yo pienso que se acordaron tarde. Cuando digo que es un mensaje no lo digo por Cristina (Kirchner) ni nada, pero creo que hay una interna entre la justicia y el gobierno y en las sesiones (del juicio) lo recalcaron. No me gusta que nos tomen a nosotros como un manoseo de tira y afloje entre ellos”, advirtió.

Apuntó contra Cristina Kirchner

Añadió que la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez “es algo de ellos” y afirmó que “si la gente lo toma” a su padre “como el gran símbolo de la corrupción y demás tendrían que salir a aclarar ellos que son la parte política”. Y agregó: “Después que muere Néstor (Kirchner), la relación comercial, por así decirlo no fue la misma, y cada uno siguió su camino. Yo espero que la justicia actúe como corresponde pero que lo aclaren ellos. A mí, no me compete”, sostuvo.

“Si hay corrupción tiene que haber una parte de funcionarios. Es cortito esto”, lanzó, en diálogo con TN.

Según el joven Báez -condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario en las maniobras de lavado-, Cristina Kirchner la vio una sola vez “en un almuerzo: hola y chau, y nada más”. Sobre la actual vicepresidenta dijo que “debe estar preocupada” por sus hijos en el marco de las causas de corrupción que enfrenta en la justicia.

“Uno cuando está investigado por la justicia o pasando por un proceso judicial, y más cuando está la familia, como padre me preocuparía por mis hijos. Yo calculo que debe estar preocupada”, enfatizó.

En esta línea, Leandro ahondó sobre el rol de los ex funcionarios y dirigentes kirchneristas frente a la condena en el juicio de “La Ruta del Dinero K”. “Florencia Kirchner, no tiene fueros como Máximo Kirchner, por eso lo salen a defender a mi papá”, manifestó Leandro, dando a entender que la defensa discursiva obedece a una estrategia para proteger a la vicepresidenta. Y en particular, a la hija de esta.