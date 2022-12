Foro de concejales y dirigentes de Juntos por el Cambio en Apóstoles

En diálogo con Mejor de Tarde, Juan Ahumada, concejal de Activar en la ciudad de Apóstoles, comentó que se trató del séptimo foro de concejales del Juntos Por el Cambio, que se realiza entre dos y tres veces por año, para conocer cómo trabajan cada uno de los dirigentes y las diversas problemáticas de los municipios.

“Tuvimos la presencia de autoridades partidarias de Activar, el PRO y de la UCR, diputados nacionales y provinciales, además de la dirigencia local de la zona sur de la provincia”, comentó Ahumada, asegurando que se debatieron cuestiones “muy importantes” para el funcionamiento de Juntos por el Cambio, como para los concejales que participaron.

Sobre las elecciones de autoridades del próximo sábado en la Cámara de Diputados de Misiones, Ahumada comentó que “los concejales solicitamos al interbloque de diputados de Juntos por el Cambio que no acompañe en la votación a (Carlos) Rovira”, asegurando que “es un punto fundamental para empezar a demostrar la oposición y ser una alternativa real de gobierno”.

Consultado sobre balance del encuentro, Ahumada opinó que fue muy positivo y destacó el trabajo conjunto de Juntos por el Cambio, señalando “lo bien que son recibidas las ideas” por el electorado.

“Muchos municipios no sesionan, no les permiten sesionar, se les intenta no pagar la dieta y se les ponen trabajas para entorpecer el trabajo de la oposición”, dijo Ahumada, sobre algunas de las cuestiones y serias problemáticas ocurridas en algunos de los concejos deliberantes del interior de la provincia.