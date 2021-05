POSADAS. El escándalo por las denuncias por acoso y abuso sexual contra el juez de Familia y Violencia Familiar 2 de Iguazú, Pedro Fragueiro, recientemente suspendido en sus funciones por el Superior Tribunal de Justicia, comienza a salpicar al ex gobernador Hugo Passalacqua, al conocerse que el juez ya habría acosado sexualmente a una joven en 2017, un año antes de ser nombrado en su cargo a instancias del por entonces gobernador de Misiones. El propio STJ se vería afectado por el caso.

Como es de público conocimiento, este martes, dos jóvenes denunciaron penalmente al juez de Familia Fragueiro, por acoso y abuso sexual. Y la primera en realizar la demanda penal fue Marina Romero, una joven que lo conoció a Fragueiro cuando se desempeñaba como formador de árbitros de rugby. Luego se sumó otra denuncia, esta vez, presentada por una empleada judicial. Esta última, hizo un posteo en las redes sociales a fines de Abril.

Según reveló Clarín, Romero dijo que se animó a contar su historia después de leer el posteo de la empleada judicial de Puerto Iguazú que puso al descubierto al juez.

La joven reveló a través de Facebook, que tenía 18 años cuando se cruzó con Fragueiro en su rol de encargado de árbitros de la Unión de Rugby de Misiones (URUMI). “En la primera conversación me pidió una foto de cuerpo entero”, relató la joven y continuó señalando que, al día siguiente de su primera designación como árbitro, Fragueiro la atacó sexualmente.

Según su relato, Fragueiro se ofreció a llevarla al club donde debía dirigir. En el viaje “cuando hacía los cambios (de marcha en el auto) siempre estiraba la mano para rozarla con mi pierna. A cada rato mencionaba ‘que piel tan suave’ a lo que yo no respondía y mostraba mi incomodidad ante la situación… Al hacer algunas cuadras, frena el auto donde no había gente, me agarra fuerte la pierna y se acerca a olerme el pelo ‘que rico olor tenés, ¿que shampoo usas?’”, reveló la muchacha.

Luego, según la denuncia, Fragueiro le pidió un beso. Cuando Marina se negó y le advirtió que podía tener hijos de su edad y familia, el ahora juez (suspendido) le dijo “si vos no abrís la boca nadie se va a enterar” y que “mis hijos y mi señora no tienen por qué enterarse”.

Asimismo, ​Romero afirmó que Fragueiro “se sube arriba mío sujetándose por mis piernas y besándome en el cuello. Cuando pude reaccionar le grité que parara, que me iba a bajar del auto. Al llegar al club le llamé desesperada a un amigo de mi papá para que me buscara. Y le conté todo lo que paso en ese momento”, expresó la joven.

De acuerdo con Romero, el acoso sexual de Fragueiro se repetiría en un curso en Formosa.

Sin embargo, Romero explicó que no hizo la denuncia antes porque “tenía miedo porque él era una persona de mucho poder. No solamente por el cargo en la Unión sino también en el Poder Judicial”, reveló.

Estas revelaciones parecen mostrar que Fragueiro ya tenía un historial de acoso que, lógicamente, lo inhabilitaba para ejercer el cargo de juez de familia. Sin embargo, con el aval del entonces gobernador Hugo Passalacqua, Fragueiro juró como magistrado el 31 de Agosto del 2018.

Desde luego, no había una denuncia formal contra el abogado al momento en que Passalacqua lo proponía para el cargo. Pero ya había personas que lo conocían como un acosador. Y esto no fue advertido o tenido en cuenta por el Ejecutivo Provincial.