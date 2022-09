Fuerte cruce de un diputado a Manzur por una maniobra para eliminar las PASO

BUENOS AIRES. El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, sostuvo este miércoles en la sesión informativa de la Cámara de Diputados de la Nación, que “no hay en el Poder Ejecutivo proyectos presentados para eliminar las PASO” ante la consulta puntal del diputado nacional Marcelo Orrego (Producción y Trabajo – San Juan), que fue directo y planteó: “¿Evalúa el Gobierno nacional cambiar las reglas de juego para las elecciones del año que viene?”.

El cruce se produjo en un contexto convulsionado en el que los oficialismos de las provincias buscan eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, para complicar a los partidos de la oposición y en particular al frente Juntos por el Cambio, que, de suspenderse o derogarse las primarias, no contarían con esa herramienta electoral para definir las candidaturas y el armado de las listas.

Según publicó Parlamentario este miércoles, el legislador sanjuanino comenzó señalando en su intervención y consultas a Manzur: “Hay muchísimas preguntas que tienen que ver con la inflación, con las políticas de seguridad, que tienen que ver con la agenda de los argentinos”. Y remarcó que “para poder discutir esto, inexorablemente, entiendo y creo que tiene que hacerse con mejor democracia y para que haya mejor democracia no se pueden cambiar las reglas de juego”.

La denuncia contra el gobierno de Uñac por eliminar las PASO en una sesión sobre tablas

“¿Evalúa el Gobierno nacional eliminar las PASO el año que viene para los cargos nacionales?”, disparó tajante Orrego. E inmediatamente explicó: “Porque en este tiempo en muchas provincias de la Argentina están tomando ese camino y en lo particular en la provincia de San Juan ha generado un esquema, una ingeniería, una arquitectura que no tiene nada que ver con los problemas de la gente”.

En ese sentido, recordó: “El pasado 16 de diciembre en una sesión polémica porque se trató sobre tablas se eliminaron las PASO. Evidentemente eso se judicializó. No solamente por el espacio de JxC, sino también por dos facciones del propio Frente de Todos. Posteriormente, la semana pasada, modificaron una ley que es la 613 N, una ley que es de carácter decisorio. Y establece claramente que 18 meses antes a una elección no se puede modificar el sistema electoral de manera previa. De todas maneras, avanzaron. Todos sabemos que las leyes rigen al futuro, son derechos adquiridos. Y eso es cambiar las reglas de juego”, bramó Orrego, en la sesión informativa de Manzur.

“No obstante, acudieron la semana pasada a una Ley de Lemas que es retrograda, antigua, que no tiene nada que ver con el futuro, que lo único que hace es inclinar la cancha. Una Ley de Lemas (en la que) no siempre termina ganando el más votado, sino que redirecciona el voto”, denunció el sanjuanino.

Asimismo, Orrego señaló: “Estas son las cosas que tenemos que parar. Tenemos que defender la democracia de la Argentina, la estamos empobreciendo día a día”, fustigó.

Las críticas del diputado sanjuanino a la Ley de Lemas y los ejemplos de Formosa y Santa Cruz

En ese contexto, el diputado sanjuanino advirtió que provincias con Ley de Lemas, están gobernadas por oficialismos desde hace décadas. “Hay dos provincias nada más que tiene este sistema, Formosa que lleva 27 años gobernando el mismo y la provincia de Santa Cruz que lleva 3 décadas”, dijo Orrego, olvidando el caso de Misiones, la tercera provincia argentina en el que se mantiene este sistema. “Esto es una ley inconstitucional que viola el artículo 185 de la Constitución Provincial que establece que el gobernador y el vicegobernador se eligen de manera directa por simple mayoría de votos y los intendentes en el artículo 144 que es elegido de manera directa por siempre pluralidad de sufragio”, acusó el legislador sanjuanino.

“No podemos tratar de inclinar la cancha tratando de sacar ventaja. ¿Evalúa el Gobierno nacional cambiar las reglas de juego para las elecciones del año que viene?”, remató Orrego.

La respuesta de Manzur

En la ronda de respuestas, Manzur dijo brevemente: “Yo no tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de esto. Pero también (quiero) decirles que esto es imposible porque no está dentro de los cánones de la legislación vigente. Esto no se puede hacer ni por DNU. Esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo”, comentó el ministro, como dando por cerrada la cuestión.

Desde luego, Manzur evitó pronunciarse sobre la situación puntual de San Juan, donde el gobernador kirchnerista Sergio Uñac avanza con su maniobra para impedir las internas simultáneas e imponer la Ley de Lemas, es decir, el voto indirecto que, según numerosos politólogos, favorece al oficialismo de turno.