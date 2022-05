BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández habló este viernes sobre suba de retenciones, cuestionó a la oposición y desde Juntos por el Cambio le respondieron de manera fulminante y categórica. En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario analizó la situación económica actual del país, a la que vincula con los efectos de la guerra, y consideró que “el instrumento con el cual se desacoplan más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones”.

Sin embargo, el aumento de las alícuotas a las exportaciones “son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza”, dijo.

Ante la pregunta respecto de la oposición, Fernández recordó que “los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo a Plaza de Mayo por el impuesto a la ganancia inesperada que no iba a pagar ningún chacarero, lo pagan personas jurídicas”.

Por eso, acusó: “Ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema. Es un tema políticamente tratado por la oposición. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso. Pero voy a perder y van a decir que el Gobierno falló y tengo a la oposición haciendo tractorazos”, se quejó, según publicó Parlamentario.

Las respuestas de dirigentes de la oposición

En este contexto, las respuestas no tardaron en llegar y fueron categóricas, sobre todo en las redes sociales. Uno de los primeros mensajes fue del jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, quien sostuvo que “el Congreso no es el responsable de la pésima política económica”. “Alberto Fernández no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al presidente ya no le creen ni los propios”, sentenció el mendocino.

Por su parte, el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri advirtió: “No vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto. El presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos. No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que más produce. Dejen de expoliar al #campo y armen un plan serio”, disparó.

Por su parte, el ex ministro de Agroindustria y diputado nacional Ricardo Buryaile, quien preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, cuestionó la escasa credibilidad del Presidente, que había prometido al sector, no tocar las retenciones. “La palabra de @alferdez se devalúa con la rapidez del peso. Incluso, hace 24 horas @Martin_M_Guzman decía que no iban a tomar la decisión de subir retenciones. La palabra del presidente se sostiene menos que un perro en misa. #OtraVezAlCampo”, restalló Buryaile.

“Pruebe con cosas como sacarle la doble jubilación a Cristina Kirchner y la renta vitalicia al gobernador Ricardo Quintela”

“Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este Gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. HASTA CUÁNDO @alferdez?”, cuestionó por su parte, el senador entrerriano Alfredo De Angeli, uno de los dirigentes que surgieron de las movilizaciones contra la resolución 125 de Retenciones Móviles impulsada por el kirchnerismo en 2008.

En tanto, el diputado del Pro Waldo Wolff escribió: “No cuente conmigo @alferdez para subir retenciones al campo ni más impuestos a nadie que produce. Pruebe con cosas como sacarle la doble jubilación a @CFKArgentina y la renta vitalicia al gobernador de La Rioja @QuintelaRicardo. Dejen de tirar de la soga”, fustigó.

También rechazó el planteo del presidente, la diputada nacional Paula Oliveto (Coalición Cívica). “No vamos a votar suba de retenciones. Presenten un plan económico y dejen de buscar excusas. Los diputados y senadores oficialistas, que representan al interior productivo, tienen q explicarle al campo xq quieren seguir sacándole su esfuerzo para pagar el plan platita”, bramó la legisladora, no sin ironía.

En tanto, desde el interbloque Federal, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez también expresó su rechazo a cualquier posibilidad de suba de retenciones. “El Congreso no aprobará ningún aumento de retenciones. La inflación es un problema serio, que Macri y este Gobierno tomaron livianamente. Si no cambian, van a seguir pulverizando la capacidad de compra del ingreso de la clase media y de los más humildes”, advirtió el legislador.