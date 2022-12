Fulminaron a La Cámpora por el acto electoralista de Britez en medio de la sentencia contra CFK

POSADAS. Este martes, la sentencia contra la Vicepresidente Cristina Kirchner por defraudación contra el Estado por el manejo de la obra pública de Santa Cruz, en el juicio por la causa Vialidad, acentuó la interna ya existente entre el conjunto de organizaciones que integran el Frente de Todos Misiones, que no comulgan con La Cámpora y en particular, con la diputada nacional Cristina Britez, a quien bautizaron “Cristina Miní” (Cristina “pequeña” en guaraní), en contraposición con la ex presidente, la “Cristina Guazú” (Cristina “grande”)

Así lo expuso el periodista Pablo García en su columna semanal “El Dato Político” para el Noticiero Central de MisionesCuatro.

La bronca del kirchnerismo histórico por el acto en el que querían escuchar a CFK y terminaron escuchando a Britez

En referencia al acto del FDT Misiones en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en momentos en que el Tribunal Oral Federal 2 leyó la sentencia del juicio por la causa Vialidad, donde fue condenada Cristina Kirchner por defraudación y fue absuelto el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el periodista contó que se convocó el “Cabildo Abierto”, “que son los espacios que no reconocen para nada la conducción que Cristina Britez (y La Cámpora) pretende imponer. Allí estuvieron militantes históricos del kirchnerismo del Espacio Chacabuco, del Partido Solidario, del Partido Comunista, del partido del diputado provincial Martín Sereno (‘Techo y Trabajo’), y de los movimientos de organizaciones sociales. Son alrededor de 15 expresiones y se llaman Cabildo Abierto”, contó García.

“Y quedan en otro lugar (del FDT Misiones) el PAyS de Cacho Bárbaro y La Cámpora de Cristina Britez. La incomodidad y bronca de ese sector que cuestiona las formas de manejo de Britez, fue tremenda”, contó el periodista en su columna. Según reveló García, los espacios del Cabildo Abierto “esperaban que se pase la sentencia (del TOF 2) y después, se sabía que Cristina iba a hablar, sobre la sentencia. Pero los camporistas nunca pusieron (elementos para proyectar la sentencia y el mensaje de CFK) llevaron el telón, un par de drones, un buen equipo de comunicación para el desarrollo publicitario en las redes sociales. Y lejos estuvo (el acto de Britez) de ser un acto de conmovidos por la sentencia”, comentó García, explicando el malestar de los sectores kirchneristas misioneros del Cabildo Abierto contra la agrupación que conduce Máximo Kirchner, a nivel nacional.

Britez pretendería usar la candidatura a gobernadora como trampolín para una reelección como diputada nacional

Al contrario, “le sacaron el jugo electoralista o marketinero de la situación. Sin escuchar el fallo y después las palabras de Cristina Kirchner, Britez agarró el micrófono hablando de los beneficios de la militancia en La Cámpora en Misiones, que eran los principales escudos o respaldos de la vicepresidenta en la provincia. Casi como un acto de premonición de lo que puede ser su candidatura a gobernadora”, señaló el periodista.

En este sentido, García sostuvo que Britez busca “la posibilidad de instalarse como candidata a gobernadora sabiendo que va a perder”, pero permitiéndole posicionarse “para la reelección en el cargo como diputada nacional en octubre, con una fórmula del Frente de Todos”

“Por eso fue tanta la indignación”, añadió García sobre el malestar del Cabildo Abierto con La Cámpora y Britez.

La cáustica crítica de la antropóloga a La Cámpora y al “minicristinismo local”

Una de las que expresó ese malestar, sintetizando la bronca del kirchnerismo misionero con La Cámpora, fue la antropóloga, investigadora del Conicet y docente universitaria jubilada, Ana María Gorosito Kramer, “una de las reconocidas militantes de la izquierda peronista”.

Ella escribió en sus redes sociales “A esa compañerada misionera que hoy se subió al escenario en medio del tronar de los bombos, que no dejó escuchar ni usó los equipos para que todos pudiéramos repudiar el venal veredicto ni aplaudir luego el discurso de nuestra Cristina Fernández, de Kirchner, la Cristina Guazú ¿dónde quedó eso de “si la tocan a Cristina…”, cuestionó la antropóloga.

“Porque ya van varias veces que la tocan, y cada vez más feo, más peligroso: ahora, después del tiro, la prescripción. Antes, desde romperle la casa, el departamento, la oficina, hasta la citación al juzgado ¡ocho veces en un día! Y muchos abusos más. Por eso, y volviendo al tema: cuando ustedes cantan ‘si la tocan a Cristina…’, ¿se refieren a la Cristina Miní? Si es así, les informo: el resto del país estaba en manifestación y lucha por un tema realmente importante. El minicristinismo local ¡ni les tinga!”, fulminó Gorosito Kramer a La Cámpora.

Según García, la antropóloga cuestionó “el oportunismo” político de Britez de “apoderarse de ese acto en Misiones, para convertirla en un acto electoral, secundada por dos diputados provinciales de La Cámpora”. Estos fueron Santiago Mansilla y Martín Sancho, del bloque Frente Encuentro Popular Agrario Social Para la Victoria.

Asamblea con reclamos a la conducción nacional del Instituto Patria y temor a que el FDT quede cuarto en las elecciones

Así pues, este sábado, el Cabildo Abierto del kirchnerismo realizará una “asamblea y repudio al fallo (del TOF 2 en la causa Vialidad) donde se espera que haya 2 mil personas en el club Racing de Posadas. Una demostración de fuerza del kirchnerismo que no comulga con La Cámpora. Le van a pedir a la conducción nacional del Instituto Patria que observe lo que está pasando en Misiones y que intervengan rápidamente para el fortalecimiento del espacio. Porque dicen que, por este camino, seguramente van a salir terceros o cuartos cómodos (en las elecciones) en la provincia”, señaló García este martes.

“La preocupación de los kirchneristas misioneros es que son muy bajos el nivel de conocimiento y la intención de votos de Britez en Misiones, después de dos mandatos. Y que tiene un gran aporte de la EBY, el PAMI y la ANSES, que no están siendo capitalizados (políticamente). Se están quedando con los puestos (nacionales), el dinero y el presupuesto de lo que significa ser delegados del gobierno nacional, pero no están impactando en la sociedad misionera”, remató García sobre la interna del kirchnerismo misionero.