Funcionaria e hijo de Filippa hacen campaña sucia con el Covid-19

PUERTO IGUAZU. En el contexto de la difícil situación que tuvo que atravesar el joven Luis Franco, el segundo caso confirmado de Covid-19 en Misiones, se confirmó que fue hostigado y difamado por la Secretaria de Gobierno municipal, Marcela González y por Claudio Filippa Abud, el hijo del intendente renovador K, Claudio Filippa.

El joven militante de Juntos por el Cambio, ex candidato en la lista que encabezaban Gabriel Llamas y Fabián De Sa, habló en exclusiva con MisionesCuatro, denunciando los hechos de difamación, hostigamiento y hasta burlas que sufrió por parte de los mencionados Filippa Abud y González.

“Me dieron bien las tomografías gracias a Dios. Por los menos en este proceso en el que estoy encerrado, estoy tranquilo. No miro mucho las redes sociales, pero tengo gente cercana que me envían capturas y audios en los que se difunde información falsa. Están hablando mal de nuestra familia (Franco)”, expresó Luis, que se quebró en llantos y añadió: “No tengo ganas de vivir”.

Aislado, bajo tratamiento y demonizado por funcionaria

Franco, quien está aislado y bajo tratamiento, manifestó que nunca pensó que algo así –el hostigamiento y la difamación en las redes sociales-, le iban a afectar a él y a su familia. “Dijeron que estuve en reuniones barriales y políticas con Fabián De Sa y Gabriel Llamas (ya estando infectado). Eso es mentira, no tuve tiempo. Fue una publicación de la secretaria de gobierno y también el hijo del intendente Filippa, que lo hizo en tono de burla”, denunció Franco.

El muchacho que se está recuperando del Covid-19, reveló que estuvo apoyando a “a compañeros de Aduana, pero siempre use todos los elementos de seguridad, ellos se sorprendieron por lo que me pasó”.

Sin embargo, Luis aseguró haber sido muy cauteloso y “el viernes ya me detuvieron. No me sentía muy mal, pero el dolor de cabeza iba y venía me hicieron los análisis (que dieron positivo para Covid-19). Gracias a Dios no se contagiaron en mi familia”, subrayó el joven, dejando en claro que no hubo ninguna actitud irresponsable de su parte, como lo difunden con cierta malicia, allegados y funcionarios del intendente Filippa.

Sobre el final de la entrevista, Luis dijo haber mantenido contactos con el gobernador Oscar Herrera Ahuad y con el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quienes están al tanto de los agravios y la demonización que sufre por parte del “filippismo” renovador en Iguazú. Franco dijo que el mandatario y funcionario le expresaron su apoyo. No obstante, ni Herrera Ahuad, ni mucho menos, Pérez, condenaron la actitud de la Secretaria de Gobierno y del hijo del intendente.